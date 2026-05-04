Debilidad en la Deuda Soberana en Dólares a Pesar de Señales Macroeconómicas Positivas

La deuda en dólares de Argentina muestra signos de fragilidad, contrastando con la mejora macroeconómica. La utilización de garantías internacionales y factores políticos influyen en la percepción del riesgo.

La deuda soberana en dólares de Argentina exhibe signos de fragilidad a pesar de ciertos avances económicos recientes. Esta situación contrasta con la trayectoria de otros mercados emergentes que muestran mayor estabilidad, mientras que los bonos locales se han quedado rezagados.

El riesgo país, aunque experimentó una leve reducción la semana pasada, situándose en 539 puntos, había estado cerca de alcanzar los 600 puntos básicos, revelando una volatilidad persistente. Un análisis exhaustivo de la consultora 1816 indica que esta debilidad no se debe a un único factor, sino a una convergencia de señales que el mercado está comenzando a interpretar.

Uno de los elementos clave es la reciente utilización de garantías proporcionadas por organismos internacionales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Esta práctica ha generado cierta decepción entre los inversores, quienes perciben que Argentina está recurriendo nuevamente a deuda con prioridad de cobro, lo que podría desplazar a los tenedores de bonos privados en la estructura de pagos.

Este cambio en la composición de la deuda es significativo, ya que la deuda del Tesoro con organismos multilaterales ha aumentado considerablemente, pasando de aproximadamente 30.000 millones de dólares en 2018 a cerca de 100.000 millones de dólares en la actualidad. Este incremento refuerza la percepción de un mayor riesgo relativo para los títulos en manos del mercado.

Además de los factores financieros, el informe de 1816 destaca la creciente influencia del panorama político en los precios de los bonos. La disminución de los indicadores de confianza en el Gobierno y el deterioro de la imagen presidencial, según diversas encuestas, se presentan como un elemento adicional que podría estar afectando la dinámica de los bonos.

A pesar de que el escenario macroeconómico muestra indicios de mejora, con expectativas de una desaceleración de la inflación y una recuperación de la actividad económica en el futuro, el mercado tiende a anticiparse y ajustar los precios antes de que estos datos se consoliden en la economía real. La situación cambiaria añade otra capa de complejidad.

El Banco Central mantiene un ritmo constante de compras en el mercado oficial, pero estas adquisiciones de dólares no se traducen en una acumulación neta de reservas equivalente. Según 1816, una parte importante del superávit comercial se destina a la formación de activos externos del sector privado, lo que limita el impacto positivo sobre el balance del Banco Central.

En este contexto, la entrada de divisas depende cada vez más de fuentes financieras, como las emisiones de deuda corporativa y provincial en el exterior, así como el fuerte crecimiento del crédito en dólares al sector privado. Estas fuentes se han consolidado como un pilar fundamental del esquema actual, y sin su flujo, la acumulación de reservas sería significativamente más débil.

En cuanto a la estrategia del Tesoro, la última licitación de bonos ha arrojado una señal positiva, especialmente en los bonos en dólares de corto plazo. Sin embargo, el mayor atractivo se ha concentrado en los instrumentos en pesos, donde la emisión del nuevo bono dual a 2029, con cobertura tanto a tasa como a inflación, ha captado un fuerte interés por parte de los bancos. 1816 considera que estos niveles de rendimiento son lo suficientemente elevados como para generar tensiones en el resto de la curva en moneda local, al ofrecer diferenciales difíciles de igualar.

Paralelamente, el Gobierno continúa utilizando herramientas indirectas para contener la presión cambiaria. La intervención en la curva de bonos atados al dólar ha permitido frenar episodios de demanda en el tipo de cambio sin necesidad de recurrir a ventas de reservas, una estrategia que ya había demostrado ser efectiva en meses anteriores. El informe concluye que, si bien la macroeconomía comienza a ordenar algunas variables, el mercado aún no convalida plenamente este escenario.

La incertidumbre persiste y la volatilidad en la deuda soberana en dólares continúa siendo una preocupación clave para la economía argentina. La dependencia de financiamiento externo y la influencia de factores políticos y cambiarios complican aún más el panorama, exigiendo una gestión prudente y una estrategia clara para recuperar la confianza de los inversores y estabilizar la economía





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