Debate presidencial de Vélez: tensión y polémicas entre candidatos

El debate de Legado Vélez definió posturas entre Bajón, Pugliese y Balestrini con chocantes momentos técnicos y críticas políticas previas a las elecciones del 15 de noviembre.

El proceso electoral del Club Atlético Vélez Sarsfield registró una jornada de alta tensión durante el debate presencial organizado por los medios partidarios en vistas a las elecciones del próximo domingo 15 de noviembre en la Ciudad de Buenos Aires. Este encuentro, fundamental para definir la próxima directiva, permitió a los aspirantes mostrar sus propuestas y estilos ante una comunidad de socios expectante.

Idealización de la gestión actual

Ignacio Mazzitelli, respaldado por la agrupación Legado Vélez junto a Nahuel Pérez, adoptó un tono pausado y sereno para defender la continuidad de la administración oficialista. Este candidato se centró en resaltar logros concretos de su gestión, como alcanzar la cifra de 100 mil asociados y mantener la solidez de las bases de apoyo desde 2024. Mazzitelli buscó legitimar su candidatura alineándose con las visiones de Raúl Gámez y su propio padre, Álvaro, presidente del club, mientras explicaba la ruptura reciente con Berlanga, a quien acusó de un estilo autoritario.

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Durante su exposición, el binomio oficialista abordó temas sensibles como la relación con la AFA, el manejo de las inferiores y las ventas del fútbol profesional. También propuso una apertura hacia la dirigencia para resolver el争议so caso de las plateas Bianchi Baja, una demanda recurrente entre la hinchada. A pesar de los intentos de proyectar calma, la naturaleza antinatural de su postura fue evidente durante los intercambios.

Interrupción técnica y postura económica

Federico Balestrini, representante de la agrupación La Cruzada Renovadora, sufrió una interrupción técnica inesperada durante su intervención sobre la situación económica del club. La transmisión por YouTube se suspendió durante casi 20 minutos, lo que afectó su ritmo inicial. Al reanudarse, Balestrini mostró un discurso monocorde y apocado, recibiendo solo un minuto de respuesta sin repreguntas, a diferencia de los tres minutos previstos originalmente.

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A pesar de la situación, Balestrini se enfocó en defender su gestión pasada y respaldar públicamente a Berlanga. También abordó directamente las acusaciones sobre el uso personal de un vehículo donado por un patrocinador, poniendo sus declaraciones juradas a disposición de la justicia y la sociedad. Su intervención fue menos extensa que las de sus competidores debido a las limitaciones impuestas tras el corte.

Críticas cruzadas y tensiones personales

Juan Cruz Montero, otro de los contendientes, enfrentó preguntas directas sobre su futuro equipo de trabajo. Federico Balestrini cuestionó la relevancia de figuras mencionadas por Montero, como Bizarrap o Sebastián Méndez, argumentando que desconocen la realidad del club. Montero respondió con cautela, asegurando que cada miembro tendría roles bien definidos sin revelar nombres específicos, diferenciándose así de la agrupación liderada previamente por Sergio Rapisarda.

El debate también incluyó momentos de alta intensidad verbal. Bajón aprovechó sus intervenciones para criticar al oficialismo con demandas históricas de los hinchas, mientras que Montero negó rotundamente el uso de un vehículo propiedad del club para fines personales. Estas discusiones resaltaron las profundas divisiones ideológicas y estratégicas dentro del espectro político del club.

Consecuencias y próximos pasos electorales

Tras la finalización de las exposiciones y los intercambios, los candidatos finalizaron con saludos solemnes y gestos de alivio, cerrando una velada cargada de tensión pero necesaria para la democracia interna. La claridad en las posiciones permitió a los socios evaluar mejor los perfiles de cada propuesta antes de acudir a las urnas.

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Los socios del Club Atlético Vélez Sarsfield ya están listos para ejercer su derecho al voto en la elección del domingo. Para facilitar el proceso, se ha habilitado la consulta del padrón electoral y se recuerda la importancia de haber realizado el pago correspondiente en septiembre para garantizar la validez del sufragio. Este evento marca un punto de inflexión en la historia reciente del club.