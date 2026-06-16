Debate por moción de censura contra Adorni divide a bloques dialoguistas

Los bloques dialoguistas evalúan si apoyar la moción de censura contra el jefe de Gabinete Manuel Adorni, mientras la oposición más dura busca sesionar el 23 de enero. Martín Menem viaja a Israel y Guillermo Francos negocia con gobernadores.

El debate sobre una posible moción de censura contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni , se intensifica en la Cámara de Diputados. Los bloques dialoguistas , como el PRO, la UCR y el MID, evalúan su estrategia mientras esperan definiciones del presidente Javier Milei .

Mientras tanto, el sector más duro de la oposición, encabezado por Unión por la Patria, ya presentó un pedido de sesión para el jueves 23 con el objetivo de tratar la remoción de Adorni. La iniciativa lleva la firma de Germán Martínez, jefe del bloque de UxP, y cuenta con el apoyo de Mónica Frade, Maximiliano Ferraro, Marcela Pagano y Natalia de la Sota.

Sin embargo, para que el debate llegue al recinto se necesitan 129 diputados presentes, una mayoría que aún no está garantizada. La discusión se centra en si los bloques dialoguistas deben acompañar la postura de la oposición más dura, que impulsa el tratamiento en las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento, ambas presididas por legisladores oficialistas de extrema confianza de Martín Menem y Gabriel Bornoroni.

El diputado del MID Eduardo Falcone fue contundente en redes sociales: "Adorni, game over. Está terminado. Podría hacerle un favor al Gobierno y no prolongar la agonía y el daño". También Oscar Zago, presidente del bloque del MID, se mostró crítico.

Sin embargo, los dialoguistas buscan acordar una estrategia común sin quedar alineados con los sectores más duros del Congreso. Paralelamente, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, se encuentra de viaje oficial en Israel, su primera salida internacional para afianzar los vínculos de La Libertad Avanza con ese país. Menem mantiene reuniones con autoridades de la Knéset, acompañado por la diputada Sabrina Ajmechet y el embajador argentino en Tel Aviv, Axel Wahnish.

Wahnish destacó que estos encuentros fortalecerán el vínculo entre Argentina e Israel, que atraviesa su momento más sólido. Mientras tanto, el ministro del Interior, Guillermo Francos, inició reuniones con gobernadores de Chaco, San Juan y Tierra del Fuego para avanzar en la reforma electoral que se encuentra en el Senado. Francos actúa como un enlace permanente entre el oficialismo y las provincias. Diego Santilli también se reunió con el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, para sumar apoyos.

Aún resta conocer la postura de los gobernadores de Salta y Misiones, que influyen en la bancada de Innovación Federal. El artículo 101 de la Constitución Nacional establece las facultades del jefe de Gabinete y habilita al Congreso a interpelarlo, someterlo a una moción de censura y removerlo con mayoría absoluta de ambas cámaras. Los proyectos presentados por la oposición no cuentan con dictamen de comisiones, por lo que se necesitan mayorías especiales para discutirlos en el recinto.

La construcción de esa mayoría es incierta. Los sectores dialoguistas evalúan impulsar el debate en las comisiones presididas por Nicolás Mayoraz y Giselle Castelnuovo, ambos oficialistas. Esta semana habrá reuniones presenciales entre los bloques para definir una postura. La decisión final podría depender de las señales que envíe el presidente Milei desde su entorno.

La tensión en el Congreso refleja las fisuras dentro de la coalición de gobierno y la estrategia de la oposición para capitalizar el descontento





todonoticias / 🏆 2. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Moción De Censura Manuel Adorni Bloques Dialoguistas Congreso Javier Milei

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Escándalo por el pendrive de Adorni: la presión del Congreso y el gabineteEl caso de Adorni sigue creciendo y poniendo en jaque al gobierno de Milei. La presión del Congreso y el gabinete es cada vez mayor, y los ministros están pidiendo la renuncia de Adorni. Sin embargo, Karina Milei y Federico Sturzenegger siguen defendiendo al jefe de Gabinete.

Read more »

El nuevo activo de BULLRICH, la lupa judicial y los riesgos de la “trampa ADORNI”La declaración jurada del jefe de Gabinete dejó de ser un problema patrimonial para convertirse en una crisis de autoridad política. La Justicia mira los números, el Congreso olfatea debilidad y los aliados se suben el precio.

Read more »

El PRO no descarta habilitar el debate por la interpelación de AdorniEl principal aliado del Gobierno, el PRO, no descarta habilitar el debate por la interpelación de Adorni. La oposición busca meter el tema del jefe de Gabinete en la presentación de su declaración jurada entre los espacios opositores. El PRO y el radicalismo, aliados del Gobierno, toman distancia con reclamos para que Javier Milei deje de respaldar al funcionario.

Read more »

El Gobierno suspende las reuniones de gabinete y mesa política por el caso AdorniMientras el presidente Javier Milei y su hermana Karina lo sostienen en el cargo, hay escasas gestiones para evitar la interpelación del jefe de gabinete en el Congreso

Read more »