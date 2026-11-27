El debate del 26 de noviembre de 2026 en Madrid mostró la división entre la izquierda, que defendió su coalición, y la derecha, centrada en la gestión del Gobierno actual y las políticas migratorias.

El debate televisado que tuvo lugar el jueves 26 de noviembre de 2026 en Madrid constituyó un momento definitorio para la campaña electoral española de cara a las elecciones del domingo 29 de noviembre de 2026. Los principales protagonistas de la escena política nacional, Pedro Sánchez, Ada Colau, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, participaron en un encuentro que reveló profundas fracturas ideológicas y alianzas estratégicas poco comunes en el panorama público reciente.

La unidad táctica de la izquierda española

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno y secretario general del Partido Socialista, y Ada Colau, líder del Frente Amplio, coincidieron en la defensa irrestricta de la coalición de izquierda. Ambos líderes no solo compartieron argumentos en varios tramos cruciales del debate, sino que dirigieron sus ataques de manera conjunta contra sus adversarios políticos. Esta afinidad política se vio reflejada también en el trato personal, cuando se dirigieron el uno al otro utilizando sus nombres de pila, Pedro y Ada, durante la transmisión en directo.

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Sánchez advirtió explícitamente sobre lo que calificó como una peligrosa involución si ambas fuerzas llegaran al Gobierno, instando a los ciudadanos a llenar las urnas para evitar retrocesos en las políticas públicas. Por su parte, Ada Colau apeló a frenar lo que describió como una ola reaccionaria, comprometiéndose a defender las demandas sociales desde las instituciones con un mensaje claro de resistencia ante lo que perciben como una amenaza para los avances sociales recientes.

La ofensiva coordinada de la derecha y la extrema derecha

Mientras la izquierda mostraba unidad, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal centraron sus críticas en la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez. Feijóo, candidato del Partido Popular, pidió a los ciudadanos votar con memoria sobre la actuación del ejecutivo actual y prometió gobernar con decencia y gestión. Además, lanzó un compromiso político drástico al asegurar que dimitirá si no consigue presidir el Ejecutivo, poniendo toda su credibilidad en el resultado electoral.

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Santiago Abascal, líder del partido de extrema derecha Vox, intensificó el ataque enfocado en el control migratorio, la defensa de las fronteras y la prioridad nacional en el acceso a las ayudas sociales. En un momento tensa, Abascal intentó llamar a las mujeres a votar para impedir la llegada al poder de quienes, según afirmó, niegan la existencia de la violencia machista. Sin embargo, sus comentarios fueron recibidos con hostilidad y rechazados por los representantes de la izquierda, que los calificaron de machistas.

Tensiones y rechazos al discurso de Abascal

El debate experimentó un punto de ruptura cuando las acusaciones de machismo dirigidas a Abascal generaron un conflicto abierto. La candidata del Frente Amplio, Ada Colau, respondió con firmeza a las propuestas de Abascal, rechazando su narrativa sobre la violencia de género y defendiendo la postura de la izquierda. Esta tensión evidenció la profundidad de las diferencias entre los bloques políticos y la dificultad para encontrar consensos en temas sensibles como la igualdad de género.

Santiago Abascal, ante las críticas y el aislamiento en ese momento, evitó pronunciarse más allá de afirmar que no respondería a órdenes de nadie. Esta actitud generó nuevos cruces entre los participantes, con Abascal manteniendo una postura intransigente. La negativa a ceder en su discurso o a moderar sus declaraciones frente a las acusaciones dejó claro que su estrategia se basaba en la confrontación directa y la defensa inquebrantable de sus posiciones más controversiales.

Consensos mínimos y proyección hacia el 29 de noviembre

A pesar de la intensidad del debate y las graves divergencias ideológicas, los cuatro candidatos alcanzaron únicamente un consenso claro: el apoyo a que la final del Mundial de fútbol de 2030 se dispute en España. Esta única coincidencia resalta la brecha existente en casi todas las demás políticas públicas y sociales. Los analistas señalan que esta falta de consensos reflejará la polarización que probablemente caracterice la próxima legislatura.

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Las expectativas se dirigen ahora hacia las elecciones del domingo 29 de noviembre de 2026, donde la votación decidirá el rumbo del país. La clara división entre la izquierda, que busca mantener y expandir su influencia mediante coaliciones, y la derecha, que busca recuperar el poder mediante la crítica a la gestión actual, definirá el nuevo mapa político español. Los ciudadanos deberán decidir entre estas visiones opuestas en un contexto de alta tensión y expectativas polarizadas.