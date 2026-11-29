El peronismo santafesino evalúa mecanismos internos para 2027. Rossi propone primarias abiertas ante la posible eliminación nacional de las PASO, mientras Giuliano advierte sobre riesgos políticos y legales del proceso.

El fin de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias a nivel nacional ha generado un intenso debate dentro del peronismo santafesino sobre cómo seleccionar las candidaturas para las elecciones de 2027 sin caer en la fragmentación que busca el gobierno de Javier Milei. En la provincia de Santa Fe, la propuesta inicial de Agustín Rossi de organizar una interna abierta para elegir al candidato presidencial comenzó a obtener respaldos significativos, aunque convive con llamadas urgentes a la cautela y la espera por la definición legislativa pendiente.

Rossi y Cornaglia proponen primarias abiertas

Agustín Rossi ha propuesto que, en caso de que se suspendan las PASO a nivel nacional, el peronismo organice una elección propia, abierta a independientes y con un padrón nacional, para elegir exclusivamente a su candidato presidencial. Esta iniciativa tiene como objetivo estratégico evitar que la falta de acuerdo entre los distintos sectores terminen en una dispersión electoral favorable para la actual administración. Por su parte, Guillermo Cornaglia, presidente del Partido Justicialista santafesino, anticipó que, si no se alcanza un consenso a nivel nacional, la definición de las candidaturas se resolverá mediante internas.

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Juliano advierte sobre riesgos del padrón abierto

Diego Giuliano, diputado nacional de Unión por la Patria y referente del Frente Renovador en Santa Fe, consideró prematuro avanzar en una alternativa concreta mientras el proyecto de suspensión de las PASO no complete su recorrido parlamentario. Giuliano recordó que el proyecto obtuvo media sanción en el Senado y que falta conocer qué sucederá cuando llegue a la Cámara de Diputados, donde podría sufrir modificaciones. Sobre la posibilidad de usar un padrón abierto, advirtió que esta medida puede habilitar el denominado crossover, es decir, la participación de sectores ajenos al partido en la definición de sus propias candidaturas internas.

Pusineri exige debate económico provincial

Juan Manuel Pusineri, dirigente del espacio Hacemos Santa Fe liderado por el exgobernador Omar Perotti, se manifestó a favor de que las candidaturas se definan mediante elecciones si no hay acuerdos políticos. Pusineri planteó que la primaria con afiliados y no afiliados puede ser un buen mecanismo para dirimir las candidaturas de presidente, senadores y diputados nacionales. Además, reclamó que el Partido Justicialista santafesino incorpore al debate la situación económica y productiva de la provincia, señalando una caída sin precedentes en el empleo y criticando el aumento desmedido de las tarifas energéticas duplicadas o triplicadas respecto a la inflación.

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Comités partidarios y fechas clave de diciembre

Guillermo Cornaglia confirmó que la discusión sobre el escenario nacional podría incorporarse a la agenda partidaria provincial. El congreso provincial está previsto para el 19 de diciembre y tiene inicialmente como temas la aprobación de balances y la conformación de un frente electoral. Sin embargo, antes de esa fecha, el 11 de diciembre, se reunirá el Consejo partidario, instancia en la que podrían incorporarse otras cuestiones relevantes sobre la definición de candidaturas y estrategias políticas para el futuro cercano.

Contexto provincial y diferencias con el escenario nacional

Giliano recordó que el escenario en Santa Fe es diferente al nacional, ya que la provincia mantiene vigente el sistema de PASO. La posibilidad de unificar las elecciones nacionales y provinciales contemplada en el proyecto aprobado por el Senado no resulta compatible con el calendario santafesino, salvo que se modifique la fecha de los comicios nacionales. Giuliano también cuestionó la posición del gobernador Maximiliano Pullaro, quien defiende las PASO en Santa Fe pero acompaña su suspensión a nivel nacional, argumentando que tal postura carece de lógica más allá de la conveniencia política inmediata.