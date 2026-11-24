La Iglesia Católica cordobesa suspende la instalación de un monumento al obispo Kopke, secuestrado en 1974, argumentando que la violencia solo engendra más violencia.

La Iglesia Católica de Córdoba ha decidido no autorizar la instalación de una estatua dedicada al monseñor Enrique Kopke bajo el argumento de una reivindicación a la militancia de los años setenta. Ante esta situación, la dirección de la institución convocó a sesiones extraordinarias para revisar si se autoriza o no el tributo a la figura histórica.

Posición oficial contra la glorificación de la fuerza

Las autoridades eclesiásticas advirtieron claramente que no hay nada que reivindicar en el uso de la fuerza armada, ya que la violencia solo engendra más violencia en la sociedad. Señalaron que el pasado reciente no solo vio el asesinato de personas contrarias a su pensamiento político, sino que además hubo víctimas inocentes que nadie recuerda adecuadamente.

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En sus declaraciones públicas, los responsables institucionales recordaron casos emblemáticos de la época, como el ataque que culminó con el asesinato del capitán (Web) durante el gobierno constitucional. Su posición busca evitar retrocesos en la convivencia social y promover el respeto por las instituciones democráticas.

El legado personal del obispo secuestrado

Monseñor Kopke guarda una estrecha vinculación con la historia cordobesa y su familia mantiene un testimonio directo de los hechos. Su hijo, Sebastián Mendiolaza, explicó que el asalto armado ocurrió la madrugada del 11 de agosto de 1974. La institución religiosa destaca la necesidad de recordar ejemplos de convivencia y no a quienes buscaron conquistar el poder por las armas.

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El secuestro del prelado se prolongó durante 372 días en una celda subterránea sin ventilación natural. Este período terminó con su fallecimiento en agosto de 1975, un episodio que motivó investigaciones judiciales y la apertura de su causa de beatificación en la Iglesia.

Mensajes de reconciliación desde el cautiverio

Pese a las circunstancias de su encierro, el militar y obispo dejó plasmado un mensaje de reconciliación en las cartas y diarios que logró remitir a sus familiares directos. El relato de su hijo enfatiza que desde la primera carta se habló del perdón como camino a seguir.

El 22 de octubre, Kopke escribió claramente que, aun sucediendo lo peor, no debíamos odiar a nadie y que había que devolver la bofetada poniendo la otra mejilla. Este legado del perdón frente a la violencia contrasta con las posturas de los grupos radicales de la época.

Impacto en la memoria histórica y debates actuales

La decisión de suspender el tributo oficial responde al equilibrio entre honrar el martirio del prelado y no legitimar la metodología de los grupos armados. Las autoridades señalan que tenemos argentinos de sobra que son verdaderos ejemplos para recordar, priorizando el diálogo sobre la confrontación.

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La comunidad y los familiares continúan debatiendo cómo honrar la memoria sin caer en narrativas polarizadas. La Iglesia busca un punto medio que respete a las víctimas de ambas partes y promueva la paz social en la región cordobesa.