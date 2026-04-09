Debate Crucial en Diputados: Modificación de la Ley de Glaciares Genera Rechazo y Expectativas

La Cámara de Diputados inicia el debate sobre la modificación de la Ley de Glaciares, impulsada por el oficialismo y apoyada por gobernadores mineros. La iniciativa genera rechazo de la sociedad civil, preocupada por las posibles consecuencias ambientales. El debate se centra en el equilibrio entre desarrollo económico y protección ambiental.

En una jornada crucial para el sector minero, el bloque de La Libertad Avanza (LLA), con el apoyo de sus aliados tradicionales, logró dar inicio a la sesión especial en la Cámara de Diputados . El propósito fundamental es la modificación de la Ley 26.639, conocida como Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares. La sesión comenzó a las 15:14 horas, tras alcanzar el quórum necesario de 129 legisladores para habilitar el debate.

El quórum se logró mediante una coalición transversal que incluyó al oficialismo (LLA), al PRO, a la UCR, a bloques provinciales como Innovación Federal, Por Santa Cruz y Elijo Catamarca, y a legisladores independientes. El proyecto llegó al recinto con el respaldo de un dictamen de mayoría emitido por las comisiones de Recursos Naturales y Asuntos Constitucionales. Es importante destacar que ya contaba con media sanción del Senado, obtenida el 26 de febrero con 40 votos a favor. Esta reforma legislativa responde a una solicitud directa de los gobernadores de las provincias con mayor potencial minero, entre ellos Raúl Jalil (Catamarca), Marcelo Orrego (San Juan), Gustavo Sáenz (Salta) y Alfredo Cornejo (Mendoza). Los gobernadores provinciales buscan flexibilizar la normativa vigente con el objetivo de armonizarla con el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), con la esperanza de que esta modificación legal impulse proyectos de inversión millonarios en las regiones del Norte y Cuyo.\El debate en la Cámara de Diputados se centra en la Ley de Glaciares, y se está transmitiendo en vivo. Paralelamente, se ha manifestado un fuerte rechazo por parte de la sociedad civil a la propuesta de modificación de la Ley de Glaciares. La modificación propuesta permitiría la explotación de esas áreas para la actividad minera, lo que podría acarrear consecuencias negativas para el medio ambiente, como el consumo de recursos naturales, la contaminación constante y el potencial de desastres ecológicos causados por la actividad humana. Las audiencias públicas sobre el tema comenzaron después de que el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°7, bajo la jurisdicción del juez Enrique Lavié Pico, desestimara dos medidas cautelares presentadas por organizaciones ambientales que buscaban ampliar la participación para garantizar una representación más diversa. No obstante, para la segunda audiencia pública, el rechazo de la sociedad civil a la iniciativa libertaria ya era evidente: de los 95 expositores, 84 expresaron su oposición a la propuesta. Entre los 11 expositores que apoyaron la iniciativa, se encontraban tres funcionarios de la provincia de San Juan, un abogado que representa a empresas mineras y tres representantes de cámaras empresariales o gremios del sector. También brindaron su apoyo al proyecto el presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras, Roberto Cacciola, y el representante de la asociación empresarial del rubro Gemera, Mario Hernández.\Este debate legislativo es de suma importancia, ya que la modificación de la Ley de Glaciares puede tener un impacto significativo en el desarrollo económico de las provincias con recursos mineros, así como en la preservación del medio ambiente y la protección de los glaciares y sus ecosistemas asociados. Los defensores de la modificación argumentan que la flexibilización de la ley permitirá atraer inversiones y generar empleos, impulsando el crecimiento económico. Sin embargo, los opositores a la reforma expresan su preocupación por las posibles consecuencias ambientales negativas, incluyendo la contaminación del agua, la degradación del suelo y la pérdida de biodiversidad. La discusión en la Cámara de Diputados se centra en encontrar un equilibrio entre el desarrollo económico y la protección del medio ambiente, considerando los intereses de las diferentes partes involucradas: el gobierno, las empresas mineras, las organizaciones ambientales y la sociedad civil. La resolución de este debate tendrá un impacto duradero en la política ambiental y económica del país





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