Debate científico internacional tras la revisión del escenario climático de altas emisiones RCP8.5

Un nuevo informe internacional redefine el escenario de altas emisiones RCP8.5 como inverosímil, desatando un debate sobre la comunicación de riesgos climáticos y la validez de proyecciones pasadas. El estudio, que examina el panorama de emisiones contaminantes, ha sido interpretado de forma política y reaviva la discusión sobre la gravedad real del calentamiento global.

Un equipo internacional de investigadores ha publicado un nuevo informe sobre el panorama de emisiones contaminantes utilizadas para estudiar el calentamiento global , lo que ha desencadenado un intenso y acalorado debate público.

Los científicos han descartado un escenario climático alarmante que hasta ahora había sido ampliamente citado. Los modelos climáticos dependen de escenarios que representan diferentes niveles de emisiones futuras. El escenario de altas emisiones conocido como RCP8.5, que preveía un uso masivo de combustibles fósiles y un calentamiento extremo para finales de siglo, ha sido considerado ahora "inverosímil" debido a las tendencias energéticas recientes.

Esta decisión ha generado controversia: algunos argumentan que el RCP8.5 siempre fue poco realista y que su uso exageró los riesgos del cambio climático, mientras que otros señalan que, aunque improbable, un calentamiento extremo no puede ignorarse. El presidente Donald Trump intervino en el debate, afirmando falsamente que el Comité de Alto Nivel sobre el Clima de las Naciones Unidas había admitido que sus proyecciones estaban equivocadas.

La mayoría de los científicos climáticos mantienen que el calentamiento global sigue siendo una amenaza grave, incluso con escenarios de emisiones medias. El nuevo informe plantea preguntas sobre la comunicación de riesgos y la mejor manera de enfocarlos en el futuro. El calentamiento futuro depende de la cantidad de gases de efecto invernadero emitidos y de la respuesta física del clima. Para manejar la incertidumbre, los científicos desarrollaron una gama de escenarios estandarizados.

El RCP8.5 proyectaba que las emisiones anuales de CO2 se triplicaran, llevando a un calentamiento de hasta 4,5 °C por encima de los niveles preindustriales, con consecuencias devastadoras como olas de calor mortales, extinciones masivas y colapso de capas de hielo. En cambio, el escenario intermedio RCP4.5 sugiere un calentamiento de alrededor de 2,7 °C. Aunque el RCP8.5 no era una predicción sino un "peor de los casos", su uso generalizado en estudios y reportajes puede haber llevado a una percepción distorsionada.

Los científicos destacan la importancia de explorar incluso los escenarios improbables para entender los límites del sistema climático, pero también subrayan la necesidad de clarificar su significado y aplicar un enfoque más matizado en la comunicación científica y la toma de decisiones





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