Debacle del Radicalismo en Buenos Aires: Estrategia Electoral Cuestionada y Pérdida de Poder

El radicalismo bonaerense sufre una severa derrota electoral, perdiendo concejales e intendencias clave. La estrategia de Fernández y Domenichini es cuestionada por la falta de resultados y división interna. El futuro del partido en la provincia es incierto.

El radicalismo sufrió una dura derrota en las elecciones legislativas bonaerenses, marcando un retroceso significativo en su presencia política . La estrategia implementada por Miguel Fernández y Pablo Domenichini, que incluyó la alianza Somos Buenos Aires , no logró los resultados esperados y generó un importante descontento interno.

La UCR perdió un considerable número de concejales en los distritos, incluyendo la totalidad de los concejales del conurbano, y en la Legislatura bonaerense, perdió una parte significativa de sus legisladores. Esta situación pone de manifiesto una crisis en el partido y cuestiona la dirección tomada en el armado electoral.\La alianza Somos Buenos Aires, integrada por sectores del radicalismo, la Coalición Cívica y algunos referentes peronistas, no logró captar el apoyo necesario para consolidar una fuerte representación. El fracaso se evidencia en la pérdida de intendencias claves, como en Tandil, donde el peronismo obtuvo la victoria por primera vez en 38 años, y en Lincoln, donde el radicalismo quedó en tercer lugar. Esta pérdida de poder territorial, históricamente importante para el radicalismo, debilita su posición en la provincia y dificulta su capacidad de influir en decisiones clave. La falta de cohesión interna y la división en torno a la estrategia electoral, con el sector liderado por Maximiliano Abad oponiéndose a la alianza, contribuyeron a este resultado adverso. El cierre caótico de alianzas y la falta de acuerdo interno evidenciaron las tensiones existentes dentro del partido y afectaron su capacidad de competir eficazmente en las elecciones.\Las consecuencias de esta debacle electoral son profundas. La pérdida de bancas en la Legislatura y en los Concejos Deliberantes reduce la representatividad del radicalismo en la política bonaerense y lo margina de importantes negociaciones. La capacidad de influir en cargos judiciales, órganos de control como el Banco Provincia y el ministerio de Educación, y hasta en la discusión por la Suprema Corte se ve mermada. Internamente, se cuestiona la estrategia de Fernández y Domenichini, acusándolos de entregar espacios al peronismo y de no contemplar a todos los sectores del radicalismo. La situación actual exige una profunda reflexión sobre el rumbo del partido, la necesidad de reconstruir la unidad interna y la urgente búsqueda de nuevas estrategias para recuperar la confianza del electorado y volver a tener un rol protagónico en la política bonaerense. La pérdida de representatividad legislativa implica quedar fuera de las discusiones sobre cargos clave, lo que profundiza la crisis del partido y dificulta su capacidad de recuperación a corto plazo





