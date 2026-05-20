DEA y captura de líder narco en Bolivia

El regreso de la DEA al país y la captura del líder narco Sebastián Marset han generado acalorados enfrentamientos entre el oficialismo y la oposición. La protesta derivó en un desabastecimiento de alimentos, combustible y medicinas y en un aumento generalizado de precios de los productos de primera necesidad.

El oficialismo y la oposición se acusan mutuamente. El regreso de la DEA al país y la captura del líder narco Sebastián Marset. Está convencido de que las movilizaciones populares que exigen la renuncia del presidente son financiadas por grupos criminales ante el retorno de la Administración para el Control de Drogas ( DEA ) estadounidense al país y la reciente captura del exmandatario en la región del Chapare.

Los bloqueos y protestas son liderados por la Central Obrera Boliviana (COB), junto con asociaciones campesinas, indígenas, mineras y del magisterio, entre otras. La protesta derivó en un creciente desabastecimiento de alimentos, combustible y medicinas y en un aumento generalizado de precios de los productos de primera necesidad. La agencia antidrogas de Estados Unidos había sido expulsada del país durante el gobierno de Morales.

Por ahora, sus agentes tendrán una participación limitada y no estarán desplegados en las zonas más sensibles. El exmandatario tiene un pedido de captura en su contra en una causa por corrupción de menores y se encuentra prófugo. Los movimientos desde el Chapare, con grupos cocaleros que vinieron a La Paz, están aterrorizados por la llegada de la DEA y la posibilidad de perder una plaza tan importante como Bolivia.

Las protestas no tienen una centralidad de Evo, participan y tratan de sacar ventaja. También hay movimientos desde el Chapare, con grupos cocaleros que vinieron a La Paz. Pero están aterrorizados por la llegada de la DEA y la posibilidad de perder una plaza tan importante como Bolivia. Se han incrementado los procesos de incautación de drogas en el Chapare y hay más controles del accionar de los carteles.

El analista sostiene que este arresto tocó la fibra del narcotráfico y que la detención de Marset, unida a la llegada de la DEA, “hizo perder la tranquilidad” a los líderes narco y puso en alerta al crimen organizado. Según Calla, la DEA ya abrió una usina en La Paz y con dos funcionarios.

“Seguramente están operando más agentes y hay presencias encubiertas”. Para Calla, el narcotráfico está detrás de las protestas y buscan desgastar estas movilizaciones indicando que es el movimiento evista el que convoca. Esto es falso. También “conozco a mi gente.

Van con su comidita, con su papita, con su charqui (carne deshidratada típica de las regiones andinas). No hay nadie que financie con plata estas protestas y mucho menos el narco. Esta es solo de diferentes sectores de la sociedad boliviana para manifestar su descontento por las promesas no cumplidas del gobierno” después de solo seis meses de gestión





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