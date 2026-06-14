De pueblo pesquero a potencia turística: la revolución de Benidorm desde los años 60

Benidorm se transformó en una de las ciudades más visitadas del mundo gracias a políticas audaces durante la dictadura franquista, la introducción del bikini y una planificación urbana innovadora que sigue vigente hoy.

Bení­dor­m, la joya de la Costa Blanca que en la década de 1950 apenas superaba los tres mil quinientos habitantes, ha pasado de ser un humilde pueblo pesquero a la segunda megaciudad turística de España, solo superada por la metrópolis de Nueva York en términos de afluencia internacional.

Su transformación comenzó en los años sesenta, cuando el entonces alcalde Pedro Zaragoza percibió la oportunidad que ofrecía el turismo de sol y playa para revitalizar una economía local basada casi exclusivamente en la pesca y la pequeña agricultura. Decidió romper con las normas conservadoras de la época, impulsando medidas audaces como la autorización del uso del bikini, una prenda entonces considerada escandalosa por la Iglesia y el régimen franquista.

La anécdota cuenta que Zaragoza viajó en motocicleta hasta Madrid para solicitar en persona al propio Francisco Franco que permitiera a las bañistas usar trajes de baño de dos piezas; la petición fue aceptada y, a partir de entonces, Bení­dor­m empezó a posicionarse como un destino liberal y atractivo para los turistas europeos, sobre todo británicos y españoles





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