De paseo barrial a empresa global: la historia de Sherpa Food Tours

Sherpa Food Tours nació como una idea simple de recorrer barrios de Buenos Aires y se transformó en una compañía internacional premiada por TripAdvisor. Descubre cómo su modelo de negocio, centrado en experiencias auténticas y restaurantes fuera del circuito turístico, conquistó a viajeros de todo el mundo.

Lo que comenzó como un recorrido a pie por los barrios porteños se convirtió, años después, en una empresa de tours gastronómicos con reconocimiento internacional.

En 2026, TripAdvisor les otorgó un premio dentro de la categoría de food tours globales. Además, la plataforma los posicionó como una de las principales compañías que ofrecen experiencias culinarias, incluyendo catas, clases de cocina y tours en múltiples ciudades del mundo. Sherpa Food Tours opera actualmente en Buenos Aires, Barcelona, Lima, Londres, Ciudad de México, Ámsterdam, Cartagena y París. Los fundadores iniciaron sin grandes capitales.

La inversión inicial fue relativamente baja, consistiendo principalmente en desarrollar un sitio web y realizar acciones de marketing, ya que durante los primeros meses ellos mismos actuaron como guías. El modelo de negocio se centró en visibilizar restaurantes que no formaban parte del circuito turístico tradicional, buscando ofrecer una experiencia auténtica y diferente. La respuesta del público superó las expectativas. El crecimiento fue más rápido de lo planeado, lo que obligó a sumar equipo y ampliar la operación rápidamente.

En Buenos Aires, el tour insignia recorre San Telmo, un barrio que muestra una versión más contemporánea de la ciudad, marcada por nuevas tendencias gastronómicas y arte urbano. Una característica distintiva es que las mesas son compartidas, fomentando la interacción entre comensales. La selección de cada parada no se basa solo en criterios gastronómicos, sino que también se evalúa la historia detrás de cada lugar, su relevancia cultural y el papel que cumple dentro de la comunidad.

El objetivo del tour es que los participantes, en aproximadamente tres horas y media, puedan probar lo mejor de la gastronomía porteña, incluyendo clásicos y propuestas innovadoras. Uno de los lugares destacados es El Preferido de Palermo, un restaurante que ha sabido combinar tradición y modernidad





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