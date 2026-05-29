De Pablo analiza el rumbo económico: "Ni velorio generalizado ni fiesta eterna"

El economista Juan Carlos De Pablo analizó los últimos datos económicos de Argentina, destacando la inflación de abril y el crecimiento económico, y advirtió sobre las diferentes velocidades regionales.

El economista Juan Carlos De Pablo ofreció un análisis detallado sobre la situación económica de Argentina, en el que evaluó los últimos datos de inflación y crecimiento, así como las disparidades regionales que afectan al país.

Durante una entrevista televisiva el jueves por la noche, De Pablo se refirió a las recientes declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo, y advirtió sobre la necesidad de evitar tanto el optimismo excesivo como el pesimismo extremo.

"Ni velorio generalizado ni fiesta eterna", sentenció, al tiempo que destacó que la inflación de abril, que se ubicó en 2,6%, y el crecimiento económico del 3,5% registrado en marzo representan una "alegría relativa" para el Gobierno. Sin embargo, el especialista subrayó que estos indicadores deben ser interpretados con cautela, dado que la economía argentina atraviesa por diferentes velocidades según la región y el sector productivo.

De Pablo explicó que, si bien los datos macroeconómicos muestran una mejora, la realidad en el interior del país es heterogénea. En provincias como Córdoba y Santa Fe, la actividad agrícola e industrial ha repuntado, mientras que en regiones del norte y sur persisten dificultades vinculadas a la inflación y el bajo consumo.

"No se puede hablar de una recuperación uniforme; hay sectores que aún no logran despegar", afirmó. Además, el economista mencionó que el mercado laboral sigue siendo un punto crítico, con una tasa de desempleo que, aunque se redujo levemente, todavía afecta a amplios sectores de la población. En este contexto, De Pablo recomendó al Gobierno mantener una política fiscal y monetaria prudente, evitando medidas que puedan generar nuevos desequilibrios.

Respecto al panorama político, De Pablo se refirió a las elecciones de 2027, calificándolas como "atípicas" debido a que, por primera vez en la historia reciente, el oficialismo podría enfrentar un escenario de mayor competencia.

"No sé si la gente que mañana tiene que levantarse a tomar decisiones escuchó eso o qué importancia le da. Esto es día a día; las elecciones son el año que viene", comentó, instando a no distraerse con debates prematuros. Para cerrar, el economista insistió en la necesidad de implementar reformas estructurales que fomenten la inversión y la productividad, más allá de los vaivenes electorales.

"La economía no se resuelve con anuncios, sino con políticas consistentes en el tiempo", concluyó. El análisis de De Pablo, en definitiva, refleja un balance entre la esperanza que generan los datos recientes y la realidad de un país que aún enfrenta desafíos profundos





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