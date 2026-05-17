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De los penales al ‘morbo’ de la final ante River: los mejores memes del triunfo de Belgrano sobre Argentinos

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De los penales al ‘morbo’ de la final ante River: los mejores memes del triunfo de Belgrano sobre Argentinos
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📆5/17/2026 11:15 PM
📰todonoticias
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El texto describe el partido entre Argentinos Juniors y Belgrano en las semifinales del Apertura, y muestra los memes y reacciones de los hinchas en las redes sociales antes y después del partido.

El encuentro se vivió con mucha intensidad a través de las reacciones de los hinchas en las redes sociales. Durante el transcurso del partido, el Bicho mantuvo el control del juego y del resultado.

Pero el Pirata se encendió sobre el final de la segunda parte y consiguió un agónico empate para llevar todo al tiempo suplementario. En el alargue, no se sacaron ventajas con el cansancio físico como protagonista y las pocas chances creadas. Pirata ganó 4-3 en los penales y selló su pase a la final ante River

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