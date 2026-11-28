El presidente colombiano Abelardo De la Espriella envía su apoyo a Santiago Abascal de Vox antes de las elecciones generales en España este domingo, reforzando lazos políticos entre ambas figuras.

El presidente de Colombia, Abelardo De la Espriella, ha emitido un mensaje público de apoyo incondicional hacia Santiago Abascal, líder del partido Vox y candidato principal para las elecciones generales en España. Este gesto se produce en un momento crucial, apenas días antes de que los ciudadanos españoles acudan a las urnas el próximo domingo para elegir a su nuevo gobierno. La interacción entre ambas figuras políticas demuestra una alineación ideológica visible que trasciende las fronteras ibéricas y sudamericanas.

El mensaje de apoyo en la campaña española

En un video difundido a través de la cuenta oficial de X de Santiago Abascal, De la Espriella dirige sus palabras al líder del Vox con un tono cercano y solidario. El titular central de su intervención es la frase: "Querido amigo, España se merece un presidente como tú". Esta declaración no solo busca animar al candidato español, sino que también proyecta una imagen de liderazgo compartido entre las derechas de ambos países, reforzando la legitimidad percibida de sus respectivas trayectorias políticas.

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Además del saludo inicial, el mandatario colombiano dedica unas líneas específicas para deseárle "la mejor de todas las suertes" en el proceso electoral que se avecina. Este tipo de saludos diplomáticos y personales son frecuentes en política, pero el peso del mensaje radica en el origen del mismo, dado el perfil influyente de De la Espriella en el escenario político internacional actual. Su respaldo se interpreta como un aval a la línea programática que Abascal representa dentro del espectro político español.

Origen del vínculo entre los líderes políticos

La relación entre Abelardo De la Espriella y Santiago Abascal no es un fenómeno reciente, sino el resultado de contactos previos y alianzas construidas a lo largo del último año. Ambos líderes se encontraron presencialmente en Madrid durante el mes de enero, un evento que sentó las bases para una comunicación más fluida y estratégica entre sus respectivas campañas y equipos de gobierno.

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Durante ese encuentro en la capital española, los dos políticos expresaron públicamente su apoyo mutuo, estableciendo un precedente de cooperación transnacional. Desde aquella fecha, han reiterado este respaldo en varias ocasiones, utilizando plataformas digitales y declaraciones a la prensa para mantener visibles sus posturas ideológicas coincidentes. Esta continuidad en el apoyo sugiere una planificación estratégica a largo plazo más que un gesto espontáneo o aislado.

Respaldo previo de Abascal a la presidencia colombiana

El apoyo no fluye en una sola dirección. Es importante recordar que Santiago Abascal ya había tomado una posición pública a favor de Abelardo De la Espriella cuando este último estaba en plena campaña para la presidencia de Colombia. El líder del Vox emitió sus propias declaraciones de ánimo y validación política en favor del entonces candidato, contribuyendo al calor mediático que rodeó su ascenso al poder ejecutivo.

Este intercambio recíproco de apoyos es clave para entender la dinámica actual. Lo que comenzó como una coincidencia ideológica entre figuras ultraderechistas de Europa y América Latina se ha consolidado en una red de apoyo mutuo que busca influir en los resultados electorales de ambas naciones. La historia reciente demuestra que la política contemporánea cada vez menos conoce límites geográficos estrictos, especialmente en campañas que se basan en la movilización de bases ideológicas compartidas.

El eslogan y el contexto electoral inmediato

Para cerrar su mensaje de video, el presidente colombiano utilizó un eslogan que se convirtió en la marca distintiva de su propia victoria electoral: "Firme por España y firme por la patria". Aunque la primera parte del eslogan se adapta simbólicamente al país que recibe el apoyo, la segunda mitad recuerda a los colombianos la promesa de estabilidad y soberanía que De la Espriella prometió durante su campaña.

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Este lema fue fundamental para llevar a De la Espriella a ser elegido en las urnas durante el mes de junio pasado. Al repetirlo en el contexto de las elecciones españolas, el mensaje trasciende lo literal para convertirse en una llamada a la acción y la identidad nacional para los votantes de Abascal. Con los comicios generales celebrándose este domingo, estos actos de apoyo exterior buscan reforzar la moral de los militantes y atraer la atención de medios internacionales hacia la contienda electoral en España.