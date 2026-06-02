De la Espriella agradece a Milei y advierte sobre denuncias de fraude de Petro en Colombia

El candidato más votado en la primera vuelta presidencial colombiana, Abelardo de la Espriella, pidió acompañamiento internacional tras las denuncias de fraude electoral del presidente Gustavo Petro, quien asegura tener pruebas de irregularidades en el conteo. Ambos candidatos intercambiaron acusaciones en un clima de tensión previo al balotaje del 21 de junio.

El candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella, más votado en la primera vuelta, agradeció el saludo de felicitación del presidente argentino Javier Milei y lanzó una advertencia contra el mandatario colombiano Gustavo Petro , quien volvió a denunciar un "fraude" electoral.

De la Espriella, abogado de derecha, afirmó en su cuenta de X que, por primera vez en la historia de Colombia, un presidente y su candidato decidieron no aceptar los resultados de una elección, refiriéndose a Petro y a su rival de izquierda, el senador Gustavo Petro, quien, pese a haber liderado las encuestas, enfrenta ahora un escenario más competitivo y adelantó que solo reconocerá los resultados cuando sean confirmados por la justicia electoral. El candidato pidió vigilancia internacional y cargó contra el oficialismo.

Mientras tanto, Petro sostuvo que tiene evidencia de irregularidades en el conteo, como la manipulación del software de los hermanos Bautista, la alteración del censo electoral y mesas con votaciones excepcionalmente altas que, según él, concentran la ventaja de De la Espriella. Ambos candidatos intercambiaron duras acusaciones personales, con De la Espriella cuestionando la trayectoria de Cepeda como abogado y este último desafiándolo a un debate.

La campaña de De la Espriella, que nunca ocupó cargos de elección popular, se centra en propuestas como una ofensiva militar contra grupos armados ilegales y la construcción de megacárceles, lo que le ha valido comparaciones con el presidente salvadoreño Nayib Bukele. El balotaje está previsto para el 21 de junio





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