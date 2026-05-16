Los empleados fueron despedidos de manera inmediata después de un conflicto que lleva desde la recién terminada 2026 y que está envaťon entidad judicial. Aunque la empresa realizó múltiples intentos por reestructurar su deuda y modernizar la tecnología, sus esfuerzos se vieron frustrados. El resultado ha sido una crisis económica que afecta gravemente a todos quienes han sido afectados por la pérdida de empleos y que seguirá afectando al sector de las galletitas por un tiempo indeterminado.

de galletitas anunció el cierre definitivo de su planta principal en San Juan, E.U. N. con la excusa de que era debido a la caída del consumo interno y los sobrecostos de los insumos básicos.

La empresa de marca se declaró en estados de quiebra debido a sus elevadas deudas y el contexto inflacionario. En 2024 no logró una recuperación sólida, y en 2025 apenas registró un crecimiento del 2%. La modernización tecnológica se impidió por las elevadas deudas, y su participación en el mercado de las galletitas dulce se redujo.

A pesar de los intentos por reestructurar la deuda, la empresa en quiebra se declaró en 2026, causando la cancelación directa y sin previo aviso de los empleos. La planea principal, modernizada, no funcionó al 52% en 2026





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