El periodista Claudio De Brito aclaró las supuestas intimidaciones a Leandro Paredes y desmintió el origen del rumor romántico con China Suárez, asegurando una excelente relación con el futbolista.

El periodista Claudio De Brito desmintió categóricamente cualquier intento de intimidación contra el futbolista Leandro Paredes, desactivando las alarmas generadas por una reciente especulación mediática. Este esclarecimiento surgió en el contexto del intenso escándalo que involucra a la actriz China Suárez, su expareja Mauro Icardi y la novia de este, Wanda Nara. La controversia se intensificó cuando circuló la versión de un supuesto romance furtivo entre Suárez y el capitán del club Xeneize.

Desmentido directo sobre las amenazas

De Brito no dejó lugar a dudas al responder sobre la supuesta amenaza dirigida hacia el jugador. Desde el primer momento, el conductor aclaró que no existía ningún tipo de encono o hostigamiento contra el campeón del mundo. Su posición fue firme y directa, buscando poner fin de raíz a las interpretaciones erróneas que circulaban en redes y medios alternativos.

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Origen real de la especulación mediática

El comunicador explicó que él no fue quien instaló originalmente el rumor. Según detalló, el tema provenía de un ciclo televisivo previo conducido por Analía Franchín en el programa A la Barbarossa. Allí se dieron a entender ciertas situaciones relacionadas con la conflictiva dinámica entre Suárez, Icardi y Nara. De Brito aclaró que solo comentó lo que se estaba insinuando en esa producción, sin nombrar siquiera a Paredes en su intervención.

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Crítica hacia la reacción de otros comunicadores

El presentador mostró su fastidio por la actitud de otros medios que replicaron y celebraron el trascendido sin verificar su procedencia. De Brito lanzó con ironía que, después, cuando a otros colegas se les amenaza, salen llorando a hacer descargos. Consideró que no es gracioso reírse de una supuesta agresión a un compañero de gremio, especialmente cuando el incidente ni siquiera ocurrió en realidad.

Excelente vínculo con el futbolista

Para cerrar la situación, De Brito dejó en claro que su relación con Paredes y su entorno atraviesa un momento de total normalidad y buena armonía. Destacó que le realizó una entrevista el año pasado y que, en la revista Gente, Paredes le dio una nota junto a su pareja actual, Camila Galante. Las charlas se desarrollaron de manera cordial, descartando cualquier malestar derivado del revuelo publicitario reciente.