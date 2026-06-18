De Banfield a EE.UU.: cuatro años de ahorro y planificación para alentar a la Selección

Una pareja de Banfield logró viajar a Estados Unidos para apoyar a la Selección Argentina tras cuatro años de ahorro meticuloso, control de gastos en Excel y compra de pasajes el día del sorteo del Mundial.

En medio del bullicio y la efervescencia del Fan Fest en Miami, las historias de los hinchas argentinos que cruzan fronteras para alentar a la Selección siempre capturan la atención.

Sin embargo, la de Sergio y Ailín, una pareja oriunda de Banfield, provincia de Buenos Aires, destaca por su meticulosa planificación y sacrificio. Desde hace cuatro años, comenzaron un riguroso plan de ahorro que les permitió cumplir el sueño de acompañar a la Scaloneta en la Copa América 2024. Ambos trabajan en un local de electrodomésticos y, lejos de ser viajeros espontáneos, convirtieron su pasión futbolera en un proyecto de vida organizado al milímetro.

Con una planilla de Excel como aliada, controlan cada gasto, desde el café diario hasta los vuelos internacionales, demostrando que la disciplina económica puede hacer realidad cualquier meta. El método que implementaron es simple pero efectivo: mes a mes, separan una parte de sus ingresos para el fondo viajero. La clave está en privarse de pequeños lujos cotidianos que, sumados, representan un ahorro significativo.

'Quizás me voy a comprar una campera que vale 150.000 pesos, pero prefiero destinar ese dinero al viaje', explicó Sergio entre risas. Incluso bromearon sobre la necesidad de ocultar los ahorros: 'Al señor, si lo dejás un poco, se descuida', bromeó Ailín. La estrategia incluyó comprar los pasajes aéreos el mismísimo día del sorteo del torneo, cuando se definió el fixture de Argentina.

De esta forma, aseguraron tarifas bajas para los tramos Buenos Aires-Miami y los vuelos internos hacia las sedes de los partidos, evitando la disparada de precios que ocurrió semanas después. La logística en Estados Unidos fue igualmente calculada para minimizar costos. Planearon hospedarse en Miami como base, viajando solo el día de los partidos a ciudades como Dallas o Atlanta.

'Me vengo acá, veo el partido, me vuelvo para allá. De ahí me voy a Dallas, veo los partidos y me vuelvo para Miami', detalló Sergio. Para la fase de grupos, ya tienen entradas aseguradas, pero admiten que para las etapas eliminatorias decidirán según los precios: 'Si es una locura, no vamos'. Esta flexibilidad presupuestaria es clave para mantener el equilibrio económico.

Además, dejaron todo organizado en Argentina para viajar con tranquilidad: sus trabajos, sus familias y hasta las responsabilidades cotidianas. No obstante, el fútbol no es un hobby pasajero para ellos; son hinchas de River Plate y viajan constantemente para ver a su equipo. Sus familias ya están acostumbradas a sus ausencias en fechas clave, como el cumpleaños de la madre de Sergio en junio, justo durante los torneos internacionales.

Con la valija a medio llenar, dispuesta a volverse cargada de recuerdos y algún que otro regalo, esta pareja de Banfield demuestra que, cuando la pasión se junta con la organización y el esfuerzo diario, no hay frontera ni presupuesto imposible que pueda frenar el sentimiento por la Selección





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