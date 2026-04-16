Alejandro Fargosi, abogado con casi cinco décadas de trayectoria y actual diputado nacional por La Libertad Avanza, desmiente acusaciones infundadas sobre su vínculo con el caso YPF y reafirma su compromiso con la defensa de la libertad como pilar de su acción política.

En el estudio de Alejandro Fargosi , abogado y actual diputado nacional por La Libertad Avanza , una pintura del Congreso Nacional domina la pared, actuando como un presagio de su reciente incursión en la política . A sus 71 años y con una carrera profesional que roza las cinco décadas, Fargosi asume su primer cargo político electivo de magnitud, tras su paso por el Consejo de la Magistratura entre 2010 y 2014.

Su alineamiento con la causa impulsada por Javier Milei es explícito: "Los abogados tenemos que volver a ser los defensores de la Libertad", declara, lamentando la pérdida de ese rol en la Argentina. La reciente notoriedad de su apellido, sin embargo, no fue buscada. Tras el fallo de una Cámara en Nueva York que revocó la sentencia contra Argentina por la expropiación de YPF, se le vinculó erróneamente con Burford, un fondo británico que adquirió los derechos del grupo Petersen en dicho litigio. Fargosi desmintió enfáticamente su participación directa en esa causa, aclarando que su asesoramiento a Burford se limitó a un juicio sobre Aerolíneas ante el Ciadi, y que este fue llevado a cabo por Fargosi Abogados, el estudio fundado por su padre, Horacio Fargosi, y continuado por su hermano Diego. Alejandro Fargosi se desvinculó de dicha firma en 1987, forjando posteriormente una destacada carrera como referente en Derecho de las Telecomunicaciones, tras su paso por Entel y su labor como asesor para Telefónica en los años 90. Con ironía, señala la confusión generada por la coincidencia de apellidos, calificando los intentos de vincularlo con Burford como "una payasada típica de opereta" y una "técnica comunicacional" basada en mentiras. "Miente, miente, que algo quedará", cita Goebbels para ilustrar la persistencia de estas acusaciones. Expresa que la política implica el riesgo de ver la honra atacada por ataques infundados, especialmente cuando hay intereses económicos de por medio. Niega categóricamente haber tenido contacto alguno con Burford en relación con el caso YPF, subrayando que el estudio que lleva su apellido no es de su propiedad ni lleva su nombre de manera exclusiva, y que su desvinculación fue previa a la existencia del fondo británico. En cuanto al fallo sobre YPF, Fargosi, como abogado especializado en negocios, considera que el reclamo de Burford carecía de fundamento legal. Argumenta que una Ley de Expropiación prevalece sobre el estatuto de una empresa, y que la decisión de cotizar acciones en la Bolsa de Nueva York no puede implicar la derogación del sistema legal argentino. Señala la contradicción en la argumentación de que la Ley del Mercado de Valores estadounidense deba primar sobre la legislación nacional en un caso de expropiación. Reafirma que, independientemente de la cotización en bolsas extranjeras, las empresas argentinas están sujetas al régimen jurídico de su país de origen. Asegura que, de haber sido consultado por Eton Park (otro reclamo adquirido por Burford), les habría advertido que estaban sometidos a la legislación argentina. Cita su propia experiencia como abogado de Telefónica de Argentina, donde nunca se planteó que el régimen jurídico de la empresa pasara a ser estadounidense por cotizar en Nueva York. El fallo del Tribunal de Apelaciones de Nueva York, que revirtió la sentencia original en el caso YPF, ha reavivado el debate sobre la soberanía legal y la aplicación de normativas internacionales en disputas económicas que involucran a Argentina. La decisión, que liberó a Argentina de pagar más de 18.000 millones de dólares, se centró en la interpretación de la Ley de Expropiación argentina y su prevalencia sobre el derecho bursátil estadounidense. Fargosi, desde su nueva posición como legislador, se muestra firme en su postura de defender la primacía del derecho nacional en estas materias. La controversia generada en torno a su persona, y su posterior desvinculación pública de cualquier vínculo con el litigio, subraya la complejidad de las operaciones financieras internacionales y el manejo de la información en la era digital. La capacidad de difundir desinformación rápidamente a través de plataformas como Twitter, como él mismo señala, se convierte en un desafío constante para aquellos que participan en la esfera pública. La distinción entre el estudio familiar y su propia actividad profesional independiente se vuelve crucial para aclarar malentendidos. La incursión de Fargosi en la política representa, además, un punto de inflexión en su carrera, transitando de un rol técnico y especializado a uno de representación y debate público sobre asuntos de Estado. Su perspectiva, enriquecida por décadas de experiencia legal en el ámbito corporativo y de las telecomunicaciones, aporta una voz autorizada al análisis de las políticas económicas y jurídicas del gobierno actual. La defensa de la libertad, como eje de su discurso político, se entrelaza con su experiencia como abogado que ha navegado las complejidades del derecho empresarial argentino e internacional. El caso YPF, más allá de lo económico, plantea interrogantes sobre la protección de los activos soberanos y la influencia de los mercados financieros globales en las decisiones de política interna de los países. La habilidad de la Argentina para defender sus intereses en foros internacionales, y la capacidad de sus representantes para articular argumentos legales sólidos, son aspectos fundamentales para preservar su soberanía económica. La participación de Fargosi en el Congreso se proyecta como un escenario donde estas discusiones tendrán un espacio relevante, impulsado por su visión de un Estado que proteja activamente la libertad individual y la propiedad dentro de un marco legal claro y consistente. La recurrencia de campañas de desprestigio y la propagación de noticias falsas, como él mismo ha experimentado, son realidades que todo actor político debe enfrentar y contrarrestar con transparencia y argumentación sólida. La defensa de la honra, en este contexto, se convierte en una batalla constante por la verdad y la claridad informativa, especialmente en un entorno mediático cada vez más polarizado y saturado de información. La consolidación de un discurso público basado en la razón y la evidencia se erige como el principal antídoto contra las operaciones de propaganda y la manipulación de la opinión. La trayectoria de Alejandro Fargosi, desde su rol de abogado exitoso a diputado defensor de la libertad, ejemplifica la interconexión entre la experiencia profesional y el compromiso político, buscando redefinir el papel del derecho en la defensa de los principios fundamentales





Cronistacom / 🏆 16. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Alejandro Fargosi Diputado Nacional La Libertad Avanza YPF Derecho

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Atlético de Madrid avanza a semifinales de Champions League tras épico partido contra BarcelonaEn un encuentro lleno de tensión y emoción, el Atlético de Madrid superó al Barcelona y se clasificó a las semifinales de la Champions League, gracias a la destacada actuación de Juan Musso y la resiliencia del equipo de Simeone.

Read more »

China espía a Estados Unidos para copiarle su avión militar más poderoso y la maniobra alarma a TrumpImágenes recientes sugieren que el país asiático avanza en un nuevo desarrollo aéreo con fines militares.

Read more »

Adiós a los electrodomésticos en la mesada: los 3 nuevos muebles que optimizan el espacio y ya son tendenciaLa nueva moda avanza hacia espacios más ordenados y funcionales.

Read more »

Rosario Central se impuso ante Libertad por Copa Libertadores y es puntero en el Grupo HEl Canalla viajó a Asunción y logró su primer triunfo en la Libertadores, en un contexto marcado por bajas sensibles y dudas futbolísticas.

Read more »

Francisco Cerúndolo avanza a cuartos de final del ATP 500 de MúnichEl tenista argentino Francisco Cerúndolo se aseguró un lugar en los cuartos de final del ATP 500 de Múnich tras vencer al neerlandés Botic Van de Zandschulp por 6-3 y 6-0. Ahora espera por el ganador entre Alexander Zverev y Gabriel Diallo. Cerúndolo se enfrentará a un rival desafiante en la próxima ronda, con nombres de peso como Zverev y Ben Shelton aún en competencia, y el recuerdo de su derrota ante Joao Fonseca en la final del Argentina Open.

Read more »

John Foos avanza con una reestructuración para sostener el negocioLa emblemática marca de zapatillas urbanas inició un proceso de reorganización para garantizar su sustentabilidad; caída del consumo, costos e importaciones

Read more »