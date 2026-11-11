David Broncano admite fallas en entrevista con Santiago Abascal: 'no estuve a la altura'

El conductor de La Revuelta reconoce haber cometido 'errores' durante la polémica entrevista a Santiago Abascal, líder de Vox, en el programa más visto de la televisión pública española.

El conductor del programa ' La Revuelta' de Televisión Española, David Broncano, admitió públicamente haber cometido errores durante la entrevista con Santiago Abascal, líder de Vox, el pasado lunes. Broncano reconoció que no estuvo a la altura en la entrevista y que debería haber utilizado más comedia.

La entrevista, que se emitió por la noche, causó una gran controversia en las redes sociales y recibió críticas de varios sectores. Broncano reconoció que cometió errores y que debería haber utilizado más comedia durante la entrevista.

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El clima de tensión en el estudio

El clima del programa se tensó rápidamente durante la entrevista con Abascal. Broncano reconoció que cometió errores y que debería haber sido más cuidadoso en su respuesta.

Abascal reforzó su postura migratoria durante la entrevista, hablando de 'invasión en Ceuta' y justificando su frase 'cazar inmigrantes'.

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Las disculpas de David Broncano

El martes, el equipo de La Revuelta se disculpó públicamente por la controversia causada por la entrevista. Broncano reconoció que había cometido errores y que debería haber sido más cuidadoso en su respuesta.

Broncano admitió que cometió errores durante la entrevista y que debería haber sido más cuidadoso en su respuesta.

La polémica en las redes sociales

La entrevista causó una gran controversia en las redes sociales, con muchos usuarios criticando a Broncano por su comportamiento durante la entrevista.

El equipo de La Revuelta se disculpó públicamente por la controversia causada por la entrevista.

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El futuro de La Revuelta

La entrevista causó una gran controversia y se pregunta si el futuro del programa La Revuelta está en peligro.

Se desconoce si el programa seguirá emitiéndose con la misma calidad y contenido que antes.