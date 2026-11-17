El cantante español David Bisbal confirmó la muerte de su perra Nala en un conmovedor posteo del 17 de noviembre, compartiendo su dolor con los seguidores.

David Bisbal ha comunicado a sus seguidores la lamentable pérdida de su perra Nala durante las primeras horas del lunes 17 de noviembre. El reconocido artista español utilizó sus redes sociales para expresar su profundo dolor y compartir los últimos momentos junto a su fiel compañera de vida.

El conmovedor despedida de Nala

David Bisbal sorprende a sus seguidores con un triste posteo en redes sociales en el que despidió a su perrita Nala. Al parecer, la compañera de vida del artista falleció recientemente y, con conmovedoras palabras, el cantante le dijo adiós, poniendo en conocimiento a sus fans.

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El músico reflexionó sobre los recuerdos compartidos, destacando que su mascota le regaló algunos de los momentos más felices de una vida tranquila. Estos momentos se vivieron en casa, rodeado de las personas que más quiere, creando un ambiente de calidez y unión familiar que marcó la rutina del hogar.

Bisbal recordó que Nala llegó a la familia cuando era una bebé y desde entonces ha visto crecer a sus hijos. Los ha visto jugar, correr, abrazarla y siempre estaba ahí, formando parte esencial de sus vidas diarias, demostrando un vínculo inquebrantable con el artista.

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Recuerdos de su compañía fiel

El cantante añadió, con notable nostalgia, que se sabe de memoria su tacto. Podría cerrar los ojos y reconocerla con solo acariciarla, darle un beso en el hocico, sentir su pelo, sus patas y sus abrazos, evidenciando la profundidad del lazo emocional que los unía.

En un intento por honrar la memoria de su amiga peluda, Bisbal anunció que hoy quiere dedicarle la canción Mi princesa, que cantó hace tan solo unos días en Puerto Rico. Este detalle musical sirve como un tributo final y artístico a la etapa que vivieron juntos.

Finalmente, Bisbal desnudó su total tristeza por la ausencia de su perra, admitiendo que ahora la casa tendrá un vacío si ella. Reconoció que hay seres que llegan a tu vida y se convierten en familia, y afirmó que Nala siempre será parte de la suya, dejando claro que su legado afectivo permanece intacto.

Agradecimiento y legado emocional

El artista cerró su mensaje con un sincero agradecimiento, diciendo gracias Nala por hacernos tan felices, por tanto cariño y por todos esos recuerdos que nos acompañarán siempre. Estas palabras resumen la gratitud del artista por los años de lealtad y alegría que la mascota aportó a su entorno.

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Con un último adiós, Bisbal confesó que te vamos a echar muchísimo de menos, cerrando así la puerta a este capítulo de su vida privada. El mensaje ha resonado profundamente entre su audiencia, que ha expresado su condolencia por la muerte de una figura tan querida en su círculo familiar más íntimo.