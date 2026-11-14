DATIP confirma autenticidad de audios Spagnuolo y denuncia obstáculos de Gendarmería en investigación Andis

Los peritos de DATIP validaron la voz de Spagnuolo en audios de corrupción en Andis, mientras Gendarmería obstaculizó el cotejo. Análisis clave para la causa de Lijo.

Un informe técnico elaborado por la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación del Ministerio Público Fiscal, conocida como DATIP, descartó categóricamente el uso de inteligencia artificial en las grabaciones de Diego Spagnuolo. El análisis estableció que los audios contienen características habituales de la producción vocal humana, refutando la hipótesis de falsedad artificial sostenida por el sector gubernamental.

Conflicto técnico entre peritos de DATIP y Gendarmería

Los cinco peritos de la fiscalía de Franco Picardi determinaron que no existieron hallazgos que indicaran generación sintética o modificación mediante inteligencia artificial en las cintas. En contraste, los tres especialistas de la División de Acústica Forense de la Gendarmería Nacional sostenían que no se podía afirmar que las emisiones fueran de origen natural, sugiriendo implícitamente su carácter artificial o manipulable.

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La divergencia técnica no solo se limitó a la interpretación de los datos, sino que derivó en una acusación directa por parte de la DATIP. La unidad fiscal responsabilizó a la Gendarmería de haber puesto obstáculos deliberados para llevar adelante el estudio, impidiendo efectivamente el cotejo de voz necesario para confirmar la autoría de las declaraciones.

Nulidad del cotejo vocal y omisión de pruebas clave

La imposibilidad de verificar la voz del exfuncionario de la Agencia Nacional de Discapacidad se debe a que Gendarmería no entregó la muestra de audio requerida para el análisis comparativo. A pesar de que la Sala II de la Cámara Federal ordenó determinar el origen y veracidad de las famosas grabaciones, la fuerza federal interviniente optó por no facilitar la identificación forense.

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El documento oficial firmado por la Gendarmería indica textualmente que no fue posible establecer si las señales corresponden a Diego Orlando Spagnuolo. Esta conclusión neutral desmiente las versiones difundidas desde la Casa Rosada y el Ministerio de Justicia, que habían intentado calificar los audios como falsos o sintéticos antes de la publicación del dictamen.

Denuncia por manipulación de la cadena de custodia

En un anexo al informe principal, los peritos de la DATIP expresaron su profunda disconformidad con la metodología empleada por la Gendarmería. Alegaron que se les impidió dejar asentada su posición disidente en las conclusiones finales, un procedimiento habitual para garantizar la transparencia en los procesos judiciales complejos.

La DATIP también señaló cambios contradictorios por parte de los peritos gendarmes, quienes primero afirmaron que el archivo "que tiene lule menem con Karina.mp4" era apto para el estudio y posteriormente declararon que no lo era. Además, aseguraron que no hubo violación a la cadena de custodia y cuestionaron la falta de explicación sobre las ediciones realizadas a los audios originales.

Impacto procesal en la causa liderada por Ariel Lijo

El juez federal Ariel Lijo incorporó el informe pericial a la causa el jueves, en un momento clave para la investigación de la trama de corrupción en la Andis. Las grabaciones, difundidas por primera vez por Carnaval Stream, aludían a un reparto de retornos del tres por ciento destinado a Karina Milei y a Eduardo Lule Menem.

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A pesar de las críticas internas y la polémica técnica, los funcionarios judiciales aseguraron que el dictamen es irrelevante para el avance del caso. La investigación se basa fundamentalmente en documentación, mensajes de dispositivos, movimientos financieros y anotaciones, no en la validez absoluta de los audios.

Consecuencias para los imputados y próximos pasos

Los audios nunca han sido utilizados como prueba directa para respaldar delitos como asociación ilícita, cohecho o lavado de dinero contra Spagnuolo, Daniel Garbellini o Miguel Ángel Calvete. El magistrado está actualmente realizando cuarenta y tres nuevas indagatorias vinculadas con la droguería Suizo Argentina.

El criterio probatorio mantiene la evidencia documental como pilar central. Con dieciocho y veinticuatro procesamientos previos, la causa continúa su curso normal mediante la recopilación de pruebas tangibles, dejando de lado la disputa técnica sobre la autenticidad de las cintas grabadas.