DATIP confirma autenticidad de audios Spagnuolo y critica obstáculos de Gendarmería

El informe de DATIP valida la voz en los audios de corrupción y señala que Gendarmería evitó el cotejo fonético, desmintiendo versiones oficiales.

Un exhaustivo análisis técnico realizado por la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación ( DATIP) del Ministerio Público Fiscal ha determinado que los audios atribuidos a Diego Spagnuolo poseen características vocales humanas naturales. La pericia técnica, que fue clave para evaluar las grabaciones supuestamente relacionadas con pagos irregulares en la Agencia Nacional de Discapacidad ( Andis), descartó rotundamente el uso de inteligencia artificial o síntesis digital para manipular el contenido.

La diferencia de criterio con la Gendarmería Nacional es evidente y constituye el punto central de este escándalo institucional. Mientras la fuerza de seguridad argumentaba limitaciones técnicas para validar la procedencia de las señales, los expertos de la DATIP afirmaron que no hallaron rastro de generación sintética. Esta conclusión contradice directamente las versiones publicadas por el Gobierno nacional, que intentaba desacreditar las pruebas sonoras desde la Casa Rosada.

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Determinaciones técnicas sobre autenticidad vocal

Los especialistas de la DATIP establecieron con claridad que las emisiones analizadas presentaban solo características habituales de la producción vocal humana. Al no existir indicios de modificación mediante algoritmos de IA, el informe invalida la tesis de falsedad que sostenían los funcionarios de turno. Esta validación técnica refuerza la credibilidad de las pruebas presentadas en la causa judicial que investiga la corrupción en el organismo de discapacidad.

El peritaje fue solicitado originalmente por el propio Diego Spagnuolo, exfuncionario implicado, como parte de sus estrategias legales para intentar revertir la investigación penal a su cargo. Sin embargo, la ejecución del proceso técnico estuvo marcada por controversias y negativas de cooperación por parte de los organismos encargados de la custodia y análisis inicial. La paradoja radica en que Spagnuolo nunca entregó una muestra de su voz para el cotejo directo solicitado por la Cámara Federal.

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Oposiciones y obstáculos en el proceso judicial

La Cámara Federal había ordenado explícitamente determinar el origen y la veracidad de los audios, donde se escuchaban referencias a un reparto del 3% de los fondos hacia Karina Mielei y Eduardo Lule Menem. A pesar de esta orden judicial, la Gendarmería Nacional, bajo cuya administración se llevó a cabo el estudio preliminar, atribuyó varios obstáculos para completar el trabajo. Alegaron limitaciones técnicas que impidieron concretar el cotejo de voz del exfuncionario argentino.

El texto del informe firmado y entregado este jueves a la fiscalía de Franco Picardi señala que no fue posible establecer si las señales examinadas corresponden definitivamente a Diego Orlando Spagnuolo. Esta frase clave desmiente la versión oficial que aseguraba que los audios eran artificiales. Los peritos de la DATIP no pudieron negar que la voz no fuera natural, pero la falta de muestra de referencia impidió la identificación forense definitiva, un punto crucial para la acusación.

Implicancias políticas y próximas acciones legales

La discrepancia técnica entre las fuerzas ha creado una situación política compleja para la administración actual. Los peritos de la DATIP denunciaron que no se les permitió dejar sentada su disidencia en el informe final, tal como es habitual en estos casos. También cuestionaron el cambio de postura de la Gendarmería sobre la viabilidad técnica del archivo "que tiene lule menem con Karina.mp4", pasando de considerarlo apto a rechazarlo en días.

Además, los expertos aseguraron que la cadena de custodia no fue violada, pero señalaron la falta de explicación sobre las ediciones realizadas al archivo. Estas alteraciones parecen haber excluido la voz de algún interlocutor, aunque el informe oficial no detalla la naturaleza exacta de dichas manipulaciones. La llegada de este dictamen a la fiscalía abre una nueva etapa en la investigación sobre el presunto esquema de corrupción en Andis.