El CEO de Anthropic, Dario Amodei, desmintió enojado rumores de que su empresa busca que la humanidad delegue su poder de decisión en la inteligencia artificial.

Dario Amodei, director ejecutivo de Anthropic, la compañía tecnológica responsable del desarrollo del modelo lingüístico Claude, ha emitido una contundente desmentida sobre supuestos planes de su empresa para transferir el poder de decisión humana a la inteligencia artificial. Esta reacción enérgica y visible surge en un contexto de intenso debate global sobre los límites éticos y técnicos del desarrollo acelerado de sistemas de IA.

Amodei desmiente rumores sobre control IA

El CEO de Anthropic afirmó explícitamente que es absurdo sugerir que su organización busca entregar el control humano a la IA. Esta declaración directa se realizó a través de su perfil en la red social X, donde Amodei mostró un evidente estado de enojo frente a la cobertura periodística que circulaba en línea sobre los supuestos objetivos estratégicos de la compañía.

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Origen del conflicto con Axios

La reacción de Amodei fue una respuesta directa a un artículo publicado en el sitio de noticias estadounidense Axios. Según dicha publicación, fuentes anónimas de Anthropic habían revelado que al interior de la compañía primaba una idea central: que la humanidad debería ceder parte de sus decisiones a una IA superinteligente.

Este reporte contradice frontalmente la postura pública que Dario Amodei ha construido durante los últimos años. El ejecutivo ha sido una voz advertida sobre el riesgo de que la IA escape al control humano, llegando incluso a pedir a toda la industria en septiembre que reduzca el ritmo de desarrollo para garantizar la seguridad.

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Posturas de la industria y seguridad

Amodei también utilizó la plataforma X para destacar que otras grandes empresas del sector comparten su preocupación fundamental. El director ejecutivo de OpenAI declaró que desea que las personas mantengan el control sobre su futuro. Asimismo, el jefe de inteligencia artificial de Meta escribió que no se debe aceptar un traspaso de la sociedad a la IA.

El CEO de Anthropic advirtió que durante milenios los defensores de la autocracia prometieron decisiones mejores y más rápidas que las de la democracia. Subrayó que nunca se debería sacrificar la legitimidad ni la autodeterminación en el altar de la eficiencia o la seguridad, valores que considera innegociables para el desarrollo tecnológico.

Critica la retórica de la competencia

Aunque coincide con la industria en la necesidad de cautela, Amodei criticó duramente la sinceridad de sus competidores. Argumentó que las otras empresas de IA no piensan muy distinto sobre qué tareas automatizar, ya que todas venden productos que van en la misma dirección.

Señaló que algunos directores generales repiten frases como control humano o la IA debería ser solo una herramienta como una posesión comercial y política, sin realizar cambios reales en lo que ofrecen. Esta crítica sugiere que el compromiso con la supervisión humana sigue siendo una cuestión de marketing más que de práctica operativa en el sector.