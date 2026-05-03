Dante Gebel: del éxito religioso en Argentina a la expansión global y los rumores políticos

La historia de Dante Gebel, desde sus inicios como predicador en Argentina hasta su expansión internacional y su posible incursión en la política, refleja su capacidad para reinventarse y mantener su influencia en el mundo evangélico.

En Argentina, la volatilidad económica es una realidad conocida, y Dante Gebel vivió esta experiencia en carne propia. A principios de los años 2000, cuando el país enfrentaba una de sus peores crisis, Gebel, quien en los '90 había llenado estadios como el 'pastor de los jóvenes' en River y Vélez, decidió estrenar una obra religiosa en un teatro de la avenida Corrientes.

La crisis lo afectó profundamente, sumiéndolo en deudas, pero con esfuerzo logró saldar sus compromisos. A los 33 años, como muchos argentinos, Gebel decidió emigrar. Su fama como predicador le abrió las puertas de la megaiglesia Catedral de Cristal en Los Ángeles, donde atrajo a figuras destacadas de la política, el arte y el deporte estadounidense.

Sin embargo, en 2010, una crisis financiera obligó a vender el templo, que fue adquirido por el obispado católico de Orange por 57 millones de dólares. Gebel vio en este revés una oportunidad y comenzó a expandirse como predicador independiente, adquiriendo el River Arena, un auditorio que transformó en su base operativa. Su ascenso fue meteórico, gracias al uso intensivo de los medios y las redes sociales, donde acumula más de cinco millones de seguidores.

Su gira actual, 'PresiDante', incluye treinta presentaciones en diez países de América, incluyendo Estados Unidos. Aunque ha incursionado en emprendimientos comerciales, su enfoque principal sigue siendo su labor como predicador y su obra solidaria. En 2023, destinó 43 millones de dólares a causas benéficas en varios países, incluyendo la construcción de viviendas, la compra de alimentos y medicamentos, y la atención de desastres naturales como las inundaciones en Bahía Blanca.

Gebel, nacido en Billinghurst, partido de San Martín, comenzó su carrera como dibujante y caricaturista antes de dedicarse al ministerio religioso. Su estilo único lo diferenció de las iglesias evangélicas tradicionales, tanto en Argentina como en el extranjero. En 2023, recorrió las 24 provincias del país sin establecer contacto con iglesias evangélicas locales, lo que generó cierto distanciamiento con el establishment evangélico, especialmente con la conservadora Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas (ACIERA).

Aunque comparte afinidades ideológicas con ACIERA, Gebel no se alinea con figuras conservadoras como Franklin Graham, principal predicador de Donald Trump. Su reciente incursión en el ámbito político, con rumores de una posible candidatura presidencial, ha generado reacciones cautelosas. El presidente de ACIERA, Christian Hooft, recomendó a los pastores que, si deciden incursionar en política, deben dejar el ministerio religioso.

Además, causó malestar en el arco evangélico cuando Gebel declaró en una entrevista que ya no se considera pastor, a pesar de su fama como 'el pastor de los jóvenes'. Hooft también desestimó la idea de un 'voto evangélico', afirmando que no existe un voto cautivo en el mundo evangélico, donde hay diversas posiciones políticas entre los fieles





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