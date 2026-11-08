Danilo Lima comparte su emotivo encuentro con el Papa en el Estadio Centenario

El músico Danilo Lima relata su experiencia en el Estadio Centenario de Montevideo, donde se despidió del Papa frente a 70 mil personas y compartió momentos de fe.

El cantautor y compositor uruguayo Danilo Lima ha revelado los pormenores de su participación en la Jornada Mundial de la Juventud, que se llevó a cabo en el Estadio Centenario de Montevideo. Este evento, que congregó a casi 70 mil fieles, marcó un hito en la historia religiosa reciente del país y dejó una profunda huella en los artistas seleccionados para acompañar la jornada.

Participacion Musical en el Estadio Centenario

Lima formó parte del elenco musical encargado de entonar los cantos religiosos ante la multitud reunida en el recinto deportivo. Su presencia en el escenario no fue un acto meramente profesional, sino que adquirió un significado espiritual profundo para él, ya que había considerado la posibilidad de recibir la bendición del pontífice como una oportunidad de alivio en medio de una dolorosa situación familiar.

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Significado Personal y Emocional del Encuentro

El artista describió este espacio como un gesto de afecto e intimidad capaz de transformar el dolor en un mensaje de esperanza. A pesar de la dificultad logística, Lima se esforzó por acercarse al máximo, describiéndose a sí mismo como alguien que intentó ser 'cholulo' para cumplir su sueño. Considera estas vivencias como regalos que se llevan de por vida y que simbolizan el valor de los principios cristianos.

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Mensaje de Esperanza para la Juventud

La jornada no solo incluyó momentos de fe, sino también mensajes dirigidos específicamente a la juventud y expresiones artísticas de referentes locales. El pontífice instó a los jóvenes a asumir compromisos de vida perdurables y a mantener una actitud solidaria en la sociedad. Lima destacó que el Papa simboliza mucho más que para el pueblo cristiano, al ser un líder que cultiva la paz en el mundo.

Reacciones y Legado del Evento

El músico terminó su testimonio visiblemente conmovido, agradeciendo el trato recibido y pidiendo disculpas por las lágrimas que interrumpieron sus palabras ante el aplauso del público. Consideró la noche como memorable no solo para su familia, sino para todo el país, destacando la hermosa conmoción que genera la presencia del Papa y la conexión emocional que dejó en todos los asistentes presentes en Montevideo.