Daniel Yergin señala a Argentina como potencial potencia energética mundial tras crisis en el Golfo

El reconocido analista Daniel Yergin afirma que la disrupción en el Estrecho de Ormuz acelerará la búsqueda de suministros alternativos, beneficiando al hemisferio occidental y a Argentina, que cuenta con Vaca Muerta como ventaja clave. Sin embargo, advierte que el país debe consolidar su marco institucional para capitalizar esta ventana histórica.

Daniel Yergin , ganador del Premio Pulitzer y analista energético de referencia global, señala que la crisis en el Estrecho de Ormuz, cerrado desde el 28 de febrero debido a conflictos bélicos, representa la mayor disrupción energética jamás vista.

Este evento ha alterado el suministro mundial, ya que cerca del 20% del petróleo y del gas natural licuado transitaban por esa vía, además de un tercio de los fertilizantes, helio y aluminio comerciados globalmente. Yergin anticipa que, aunque una reapertura podría aliviar precios, la normalización tomará alrededor de seis meses, considerando los alrededor de 800 buques atrapados, incluidos 120 petroleros. La situación acelera la búsqueda de suministros alternativos y refuerza la importancia de la seguridad energética y la diversificación.

En este nuevo panorama geopolítico, Yergin destaca que el hemisferio occidental, y particularmente Argentina, se posiciona como uno de los grandes ganadores. El país cuenta con ventajas clave: no tiene puntos de estrangulamiento en su cadena de suministro y alberga Vaca Muerta, una de las cuencas no convencionales más grandes del mundo.

Según el analista, la disrupción en el Golfo impulsará el interés en recursos de lugares como Brasil, Surinam, Guyana y Argentina, siempre que el marco institucional del país permita capitalizar ese potencial. Yergin subraya que la seguridad energética tiene un precio y que Argentina debe decidir si está dispuesta a pagarlo, consolidando condiciones internas para atraer inversiones y desarrollo.

Yergin, fundador de S&P Global Commodity Insights y creador de CERAWeek, la conferencia energética más influyente, participará en Argentina en la conferencia de Arpel. Su autoridad se basa en décadas de análisis que son leídos como biblias por ejecutivos petroleros, ministros y funcionarios de todo el mundo. Sus libros sobre la historia del petróleo y su influencia en la política global son referencia obligada.

En la entrevista, realizada por videollamada desde Washington, Yergin enfatiza que la crisis acelerará la exploración en América Latina, pero también advierte sobre interrogantes en Venezuela. Para Argentina, la ventana es histórica, pero depende de sus propias condiciones institucionales y regulatorias. La oportunidad radica en convertirse en un exportador significativo de energía, contribuyendo a la diversificación global y reduciendo la dependencia de regiones inestables





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