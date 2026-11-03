Daniel Vigo lidera investigación espacial en la Antártida con el proyecto Belgrano a Marte

El investigador Daniel Vigo del Conicet analiza la adaptación humana en la Antártida para misiones a Marte mediante el proyecto Belgrano a Marte.

El científico argentino Daniel Vigo, vinculado al Conicet y a la Universidad Católica Argentina, encabeza estudios cruciales para comprender cómo los seres humanos pueden sobrevivir en entornos extremos. Su trabajo se centra en la fisiología espacial y la adaptación biológica, un campo fundamental para las próximas misiones tripuladas a Marte. Esta investigación se desarrolla principalmente en la Antártida, donde las condiciones de aislamiento y rigurosidad científica emulan con precisión los desafíos que enfrentarán los astronautas.

Metodología de Simulación Antártica

El proyecto Belgrano a Marte, ejecutado por la UCA en colaboración con el Instituto Antártico Argentino, el Comando Conjunto Antártico y la Universidad Nacional de la Defensa, utiliza la base Belgrano II como un análogo espacial clave. La Antártida ofrece una experiencia ajustada a la realidad debido a su aislamiento continental y la dificultad de obtener soluciones rápidas desde bases de control externas. Este enfoque permite medir con precisión cómo el confinamiento y la noche polar, que implica cuatro meses de oscuridad, impactan en la fisiología humana y en la variabilidad de la frecuencia cardíaca.

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Antecedentes Internacionales y Mars 500

La relevancia de estos estudios se respalda en experiencias globales como el proyecto Mars 500, liderado por la Academia de Ciencias de Rusia entre 2007 y 2011. En esa simulación, se confinó a una tripulación durante más de 500 días para replicar un viaje de ida y vuelta a Marte. Daniel Vigo analizó de cerca esta experiencia, comprobando diversos aspectos del aislamiento prolongado. Esta investigación histórica sentó las bases para que Vigo, formado originalmente como médico clínico y especializado en ritmos biológicos, se acercara a la ciencia de datos y la fisiología espacial.

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Tecnología Telemedicina y Colaboración Europea

Como parte de su contribución al campo, Vigo encabezó un proyecto de telemedicina en colaboración con la Agencia Espacial Europea para la transmisión de datos médicos y teleconsultas. Este equipo fue diseñado para operar en la Estación Espacial Internacional y se utilizó en entornos reales como la Antártida durante seis simulaciones repartidas en las bases Belgrano II y Carlini. Estas iniciativas han abierto una puerta significativa al avance en la comprensión de los procesos que deben probarse antes de llegar a la Luna, satélite que operará como parada obligatoria en las rutas hacia el planeta rojo.

Visión Estratégica y Futuro Espacial

La carrera espacial actual entre Estados Unidos y China pone de manifiesto la urgencia de perfeccionar las capacidades científicas para conquistar Marte. Los análogos espaciales como la base Concordia de la Agencia Espacial Europea y la base Amundsen-Scott de Estados Unidos ya realizan trabajos preparativos en latitudes similares. Argentina, a través del grupo de investigación de Vigo, busca adquirir protagonismo en este escenario internacional. Sus aportes sobre el impacto del aislamiento y la adaptación a ambientes inhóspitos son esenciales para garantizar que los viajeros cósmicos puedan sobrevivir y realizar los procesos necesarios en nuevos paisajes extraterrestres.