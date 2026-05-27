Daniel Sanders arrasa en el Desafío Ruta 40 y domina la clasificación general

El australiano Daniel Sanders, en motos, ganó nuevamente la tercera etapa del Desafío Ruta 40 y amplió su ventaja en la general. Augusto Sanz y Puck Klaassen se impusieron en autos, mientras Sebastián Halpern fue el mejor argentino en esa categoría.

Daniel Sanders continúa dominando el Desafío Ruta 40 . El australiano, a bordo de su KTM , ha ganado todas las etapas del rally raid , a excepción del Prólogo que fue conquistado por Luciano Benavides en motos.

En la tercera etapa, Sanders demostró su excepcional habilidad al navegar por terrenos complicados, incluyendo estrechos caminos irregulares y las extensas dunas del Nihuil. Mientras otros competidores se complicaron, quedándose atascados o teniendo que desviarse, Sanders confió en su intuición y en la hoja de ruta para avanzar con velocidad y seguridad, llegando a la meta con su moto en perfecto estado y registrando un tiempo de 4 horas 16 minutos 30 segundos.

Su ventaja sobre el segundo lugar, su compañero de equipo, es ahora de 57 segundos, una diferencia que parece consolidar su liderazgo en la competencia. En la categoría de autos, la tercera etapa fue ganada por la dupla conformada por el navegante Augusto Sanz y la sudafricana Puck Klaassen. El mejor argentino en autos fue Sebastián Halpern, al volante de un Mini, quien finalizó en la novena posición a 25 minutos 04 segundos de los líderes.

El rally, que se desarrolla en las provincias de San Juan y San Rafael, ha mostrado un nivel de exigencia altísimo, con terrenos que prueban al máximo las capacidades de los pilotos y sus máquinas. Sanders, con su constante ritmo y precisa navegación, parece estar en un nivel superior, dejando en claro que su objetivo es la victoria final en este desafío.

La ausencia de errores y su capacidad para abrir pista en condiciones difíciles lo convierten en el gran candidato a quedarse con el título. Por otro lado, la actuación de los argentinos ha sido discreta en motos, mientras que en autos Halpern se mantiene como el referente local más destacado, aunque a una distancia considerable de la vanguardia. La competencia continúa y se espera que las próximas etapas definan las posiciones finales en ambas categorías





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