Entrevista exclusiva con el ministro Daniel Erbetta sobre la falta de jueces, la tasa de encierro y los desafíos del sistema de justicia en Santa Fe.

El ministro de la Corte provincial, Daniel Erbetta, participó en una entrevista realizada por el programa VAC, conducido por el director de Rosario/12, Pablo Feldman. La charla se transmitió a través del canal de streaming Gran Ojo y cubrió temas centrales sobre el estado actual de la administración de justicia en la región.

Contexto de la entrevista y estructura judicial

En esta conversación, Daniel Erbetta ofreció su perspectiva detallada sobre la crisis percibida en el servicio de justicia. También abordó la insuficiencia de recursos humanos, la elevada tasa de encierro y el uso controvertido del término "garantismo" en el discurso público. Adicionalmente, comentó sobre la dinámica institucional con la Corte nacional y otros aspectos operativos del sistema.

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Insuficiencia de jueces y condiciones laborales

La Justicia es un valor fundamental, pero existen poderes judiciales con realidades muy distintas, incluso dentro de una misma provincia. Existe una fuerte fuerza cultural que respalda el argumento de la crisis, ya que la gente no confía en la justicia, los jueces o los empleados judiciales. Este es un dato de la realidad que debe asumirse sin evasivas.

No obstante, los empleados judiciales realizan un esfuerzo enorme en una provincia donde el Poder Judicial es muy pequeño en comparación con otras jurisdicciones. Actualmente, entre magistrados, funcionarios y empleados, no se superan las 3.400 personas en total. De esa cifra, solo 330 cargos de jueces están cubiertos de un total de 370 cargos disponibles para toda la provincia.

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Esta es una provincia con pocos recursos y un problema adicional en cuanto a los empleos judiciales. Cerca del 65% de la plantilla gana menos de 2.300.000 pesos de sueldo. Estas cifras reflejan la precariedad estructural con la que opera el sistema de justicia local en los últimos tiempos.

Trayectoria profesional y postura política

En el año que viene se cumplirán 20 años de Daniel Erbetta como ministro de la Corte. Previamente, trabajaba en la profesión y daba clases en la universidad. No proviene de una familia judicial, sino que viene de la profesión con muchos años de ejercicio. Tuvo una larga trayectoria de gestión y docencia en la Universidad Nacional de Rosario, la cual considera su segunda casa.

Cuando el gobernador Obeid lo propuso, estaba afiliado a Unión Cívica Radical y él conocía perfectamente su posición partidaria. Hoy no mantiene una posición partidaria activa porque tiene sus convicciones políticas como cualquier juez. Politizar no es malo, lo negativo para un juez es partidizar. Politizar implica hablar de lo público, algo esencial ya que los jueces no pueden hablar solo por la sentencia.

En muchos lugares del mundo, ni siquiera la sentencia la escriben los jueces debido a la falta de tiempo. Esta limitación operativa afecta directamente la capacidad de respuesta y la calidad del servicio judicial que se brinda a la ciudadanía santafesina en el día a día.

Garantismo versus impunidad carcelaria

El garantismo fue en su momento un elemento indisoluble de la gestión judicial, pero luego se transformó en una mala palabra. Se acuñaron frases como "garantismo bobo" para reforzar posiciones extremas y punitivistas. Incluso existen cárceles que se llaman El Infierno y funcionarios que exaltan condiciones incómodas para hacer pasar peor a los presos.

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Daniel Erbetta ve esto como un eslogan político, que es mucho más efectista. No se afecta personalmente, pero recuerda que usar expresiones peyorativas como sinónimo de impunidad es un error. Un juez garantista es una tautología. Si un juez no se apegue a la Constitución, es un prevaricador o inmoral y debe ser destituido. La impunidad es otra cosa distinta a la garantía legal.

En la provincia de Santa Fe, en 12 años se triplicó la tasa de encierro. Pasó de 4.200 reclusos a 13.000. Evidentemente, los jueces condenan mucho. Si puede haber impunidad por falta de persecución del delito, corresponde a la agencia policial y al Ministerio Público de la Acusación. Los jueces no pueden generar impunidad fácilmente porque deben resolver sentenciando o absolviendo.

Estándares constitucionales y proyectos legislativos

La impunidad está más vinculada a quienes trabajan como agentes de la política criminal en la investigación y persecución de delitos en la calle. En un momento se intentó dejar de lado la presencia del magistrado en interrogatorios. Se propuso que la policía pudiera detener a alguien sin causa en flagrancia y que el interrogatorio en comisaría tuviera validez judicial.

Las dos comisiones de la Legislatura convocaron a la Corte para trabajar el proyecto. La Corte tuvo una posición uniforme al respecto. No se puede anticipar ninguna opinión específica, pero se marcaron los estándares internacionales y convencionales que deben respetarse. Fundamentalmente, se remarcó lo que dice la Constitución Nacional.

También se destacó la Constitución de la provincia de Santa Fe, que no se reformó hace 20 años, sino que fue actualizada el año pasado. Esta reforma reciente es clave para entender los límites y las obligaciones actuales de todos los actores involucrados en el proceso judicial de la región.