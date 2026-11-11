Daniel Bazán, el peluquero de Racing que ha servido a jugadores durante 40 años

Descubre la trayectoria de Daniel Bazán, peluquero-filósofo y músico que trabaja bajo las tribunas del Cilindro de Avellaneda y cuida el cabello de jugadores y aficionados durante cuatro décadas.

Daniel Bazán, peluquero del Racing Club desde 1989, ha estado encargado de los cortes de jugadores, hinchas y personal del club ubicado al lado de la puerta 5 del Cilindro de Avellaneda durante más de 40 años. Su labor combina la técnica del estilista con la filosofía y la música, creando un ambiente donde el corte de cabello se convierte en una experiencia íntima.

Cómo comenzó la relación de Bazán con el fútbol

Antes de llegar a Buenos Aires, Daniel vivió en Balcarce y soñaba con una carrera musical. En 1989, tras un encuentro con Juan Carlos Ceballos, quien le explicó las dificultades de la música, el estilista aceptó una propuesta para convertirse en el peluquero oficial del Racing Club.

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Su primer día en el estadio, Bazán se encontró con la imponente vista de la cancha vacía y se sintió atraído por la belleza de los detalles, como los árboles y pajaritos que rodean el espacio. Desde entonces, dedica los lunes a diez minutos de respiración en la pista antes de abrir la peluquería.

Prácticas y valores que definen su trabajo

Durante las décadas, Bazán ajustó su estilo de trabajo, pasando de cortes improvisados a seguir indicaciones exactas de fotografías enviadas por clientes. Además, decidió no cobrar a los jugadores de la Academia del club, una tradición que incluyó a Lautaro Martínez.

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El peluquero también aconseja sobre el desarrollo de la personalidad del jugador y la importancia de la perseverancia, recordando que el éxito no llega de inmediato y requiere esfuerzo constante.

La influencia de la filosofía y la música en la peluquería

El estilista lleva consigo una guitarra y una pasión por la música clásica, combinándola con la filosofía en la conversación con el cliente. Cada corte es descrito como un momento de terapia, donde el cliente comparte sus inquietudes y el entorno se convierte en un diálogo entre dos mundos.

Su enfoque se centra en escuchar al cliente, prestar atención a las historias y mantener el respeto por la identidad de cada persona que entra a su silla.

El impacto en la comunidad del Racing Club

Los aficionados y jugadores les agradecen la atención personal de Bazán, que les brinda un servicio exclusivo y cercano. Su trabajo ha contribuido a crear una tradición familiar dentro del club donde la peluquería se reconoce como un espacio de comunidad.

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La próxima temporada, el estilista sigue manteniendo su rotina, ofreciendo sus servicios dentro y fuera del estadio, como parte del apoyo continuo a quienes comparten la pasión por el fútbol y la música.