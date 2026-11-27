El economista Daniel Artana analiza la reforma del BCRA y sus efectos. Evalúa la lucha contra la inflación, los riesgos de deuda y el impacto del nuevo oleoducto en las exportaciones energéticas argentinas.

El economista Daniel Artana, destacado representante de la Fundación de Investigaciones para el Libre Empresas, ha emitido un juicio favorable sobre la reciente modificación de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina. Este cambio normativo, aprobado por el Congreso, representa un ajuste estructural que concentra las metas de la entidad monetaria exclusivamente en la reducción de la inflación. Artana consideró esta decisión como un paso positivo y necesario, alineado con las mejores prácticas internacionales para garantizar la estabilidad macroeconómica.

Análisis de la Nueva Carta Orgánica del BCRA

Artana contrastó la nueva normativa con la legislación sancionada en 2012, señalando que el esquema anterior mantenía objetivos difusos que facilitaron emisiones monetarias excesivas. Estas acciones derivaron en una inflación que alcanzó el 200% hacia finales de 2023, evidenciando la necesidad de reformas profundas en la gestión de la política monetaria nacional. El experto subrayó que, aunque estas medidas no resuelven la incertidumbre inmediata, constituyen una pieza fundamental para la salud financiera del país.

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Impacto en la Actividad Económica y Productiva

Al evaluar el escenario productivo actual, el especialista advirtió que la economía argentina presenta signos claros de estancamiento desde fines del año pasado, según el indicador de tendencia-ciclo monitoreado por el equipo económico. Aunque la inflación mensual descendió hasta ubicarse en niveles cercanos al 2%, el rigor del esquema monetario influyó negativamente en el ritmo de crecimiento de los sectores productivos. Esta política estricta buscó evitar el resurgimiento de presiones inflacionarias, pero generó un costo en la actividad real.

La suba en la mora bancaria responde a las tasas de interés previas y ha frenado significativamente el acceso al crédito. Se observa una incipiente recuperación en el consumo de las familias, aunque este dinamismo no se ha replicado con la misma fuerza en el sector empresarial. Esta disparidad refleja la complejidad de la transición hacia un modelo económico con precios estables pero requiere tiempo para que la confianza se restablezca completamente en las empresas.

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Proyección de la Deuda Soberana y Flujos de Divisas

Frente a las dudas del mercado financiero sobre el cumplimiento de los vencimientos de la deuda soberana, Artana descartó categóricamente un escenario de cesación de pagos. Afirmó que el país dispondrá de los recursos necesarios, recordando que el programa financiero oficial ya contemplaba 11.000 millones de dólares entre el Banco Central y el Tesoro. Estos fondos están destinados a atender compromisos externos específicos, como los títulos Bopreal, eliminando el riesgo de incumplimiento según su análisis.

No obstante, el economista precisó que el faltante concreto respecto a las previsiones iniciales ronda los 5.800 millones de dólares. Esta brecha se debe principalmente a la dificultad para colocar 5.000 millones en el mercado local a las tasas de interés actuales y un saldo restante de 800 millones. A pesar de este ajuste presupuestario, mantiene su confianza en la capacidad de gestión de los recursos externos e internos para honrar las obligaciones.

Oleoducto y Oportunidades de Exportación Energética

El frente externo muestra un saldo comercial ampliamente favorable, descartándose dificultades inmediatas con las cuentas internacionales. Un factor determinante para el próximo año es la puesta en marcha plena del nuevo oleoducto, infraestructura que incrementará con fuerza los ingresos por exportaciones energéticas. Artana detalló que este flujo generará 1.400 millones de dólares adicionales por mes cuando opere a su capacidad máxima, transformando la oferta divisable del país.

Finalmente, el titular de FIEL sostuvo que el foco del Gobierno estará en la administración de los pesos necesarios para absorber ese nuevo flujo de dólares. Advirtió contra el análisis sobredimensionado de las alternativas financieras y subrayó la importancia de gestionar adecuadamente la liquidez interna. Esta estrategia busca convertir los ingresos externos en estabilidad monetaria duradera, consolidando los avances logrados en los últimos meses de gestión económica.