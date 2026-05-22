DAN/ Europe difunfió imágenes del trabajo de los rescatistas finlandeses en la operación de busqueda y recuperación de los cuerpos de los turistas italianos

La organización DAN/ Europe difunfió imágenes del trabajo del equipo de rescate durante la operación de busqueda y recuperación de los cuerpos de los turistas italianos. Las primeras fotos de la cueva de Maldivas donde murieron los cinco buzos italianos. Foto: DAN/ Europe Sami Paakkarinen. Por primera vez, la organización Drivers Network Alert (DAN) Europe difunfió imágenes del trabajo del equipo de rescate.

La organización DAN/ Europe difunfió imágenes del trabajo de los rescatistas finlandeses durante la operación de busqueda y recuperación de los cuerpos de los turistas italianos.

Las primeras fotos de la cueva de Maldivas donde murieron los cinco buzos italianos. Foto: DAN/ Europe Sami Paakkarinen. Por primera vez, la organización Drivers Network Alert (DAN) Europe difunfió imágenes del trabajo del equipo de rescate. En una tanda inicial de imágenes se puede ver al equipo de finlandeses en la entrada y en la primera cámara de la cueva, donde síllega la luz natural.

Una segunda publicación muestra las secciones internas de la gruta, donde el buceo se vuelve más complejo por la falta de visibilidad debido al Tras completar la recuperación de los cuerpos de Mónica Montefalcone, Federico Gualtieri, Giorgia Sommacal, y Muriel Oddenino (ya había recobrado los restos del instructor, Gianluca Benedetti), el equipo finlandés terminó la misión de busqueda y recuperación. Las primeras fotos de la cueva de Maldivas donde murieron los cinco buzos italianos. Foto: DAN/ Europe Sami Paakkarinen.

La cueva de Maldivas tiene sectores muy estrechos, por donde no alcanza a meterse la luz natural. Foto: DAN/ Europe Sami Paakkarinen Los buceadores no pudieron encontrar el camino de regreso a la salida. Cualquier otra determinación con respecto a las causas y circunstancias del incidente será responsabilidad de las autoridades policiales e investigadoras competente





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