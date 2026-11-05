Damián Echave y Lala: La historia de rescate que inspiró una canción

Conoce cómo Damián Echave adoptó a Lala, una perra con fobia a las tormentas, y cómo esta historia de empatía mutua transformó su vida familiar y musical.

La historia de Lala comenzó tras las fiestas de fin de año en una quinta de la provincia de Buenos Aires. Del otro lado de un alambrado apareció una perra extremadamente flaca, desorientada y hambrienta. Su mirada delataba que llevaba tiempo perdido y buscando refugio. Al llevarla a la primera revisión médica, el profesional estimó que su edad rondaba entre los 3 y los 5 años.

Una decisión inesperada

Para Damián Echave, músico y autor de libros infantiles, convivir con un perro había sido un anhelo postergado desde la infancia. Cuando alguien en la familia sugirió buscarle un hogar de adopción, la respuesta fue tajante. Él mismo declaró: Yo me la quedo. La perra llegó al hogar que compartía con su pareja, Patu, para transformarse en la primera responsabilidad en conjunto.

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Adaptación y vulnerabilidad

Lala fue la primera hija-perra de la pareja. Al principio le costó confiar. Era independiente y poco demostrativa, aunque sabía agradecer. La adaptación exigió paciencia, ya que era territorial en el hogar pero valiente en la calle. Sin embargo, detrás de esa coraza reveló vulnerabilidad. El primer día de lluvia la labradora buscaba esconderse debajo de la cama.

Solventando la ansiedad

Ella terminaba trepándose literalmente sobre la cabeza de sus tutores para buscar protección. Durante mucho tiempo no supieron qué hacer. Damián se frustraba y se enojaba, ya que Lala no podía controlarse. Fue caso de consulta en el psicólogo de Damián. Hasta que aceptaron que sería así y él empezó a estudiar piano cuando llovía.

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Explicación veterinaria

La médica veterinaria Lucía Borlle explica que el miedo intenso a las tormentas es una respuesta de supervincencia. Los perros perciben estímulos más agudos que los humanos. Los truenos pueden causar molestia física en los oídos. Los relámpagos y el olor a ozono completan un combo multisensorial de peligro inminente que activa el cortisol.

Un hogar más grande

La familia decidió agrandar el hogar con la llegada de Tango, su hermano compinche. Se sumaron Cuba y Rocky, quien conquistó a todos. Cuando nació Oliverio, el primer hijo humano, la dinámica ya tenía siete miembros desplazándose en un Fiat 147. El niño creció aprendiendo el respeto hacia los animales. Esa experiencia inspiró una canción de Damián Echave.