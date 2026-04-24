Damián Betular se prepara para su debut teatral en Hairspray

El chef y personalidad de la televisión, Damián Betular, se sumerge en un nuevo desafío: interpretar a Edna Turnblad en el musical Hairspray, bajo la dirección de Fernando Dente. Descubre cómo se prepara para este debut y sus sensaciones a pocas semanas del estreno.

Damián Betular (43) personifica la búsqueda constante de nuevos desafíos. Esta característica lo impulsó a dejar su Dolores natal a los 17 años para estudiar gastronomía y pastelería en Buenos Aires, un paso crucial en su carrera.

Su incursión en la televisión, a través de programas como Bake Off y MasterChef Celebrity, fue inesperada pero lo catapultó a la fama. Tras una década de dedicación, renunció a su puesto como chef ejecutivo del prestigioso Palacio Duhau para fundar su propia pastelería en Devoto, un sueño hecho realidad. Su espíritu aventurero lo llevó al mundo del streaming junto a Olga y, ahora, lo enfrenta a un nuevo reto: protagonizar el musical Hairspray.

Bajo la dirección de Fernando Dente, Betular interpretará a Edna Turnblad, un personaje icónico que ha sido encarnado por figuras como Divine, John Travolta y Enrique Pinti, a partir del 6 de mayo en el Teatro Coliseo. El chef, conocido por su carisma y versatilidad, comparte sus sensaciones a pocas semanas del estreno. Describe una mezcla de ansiedad y entusiasmo, destacando la calidad del trabajo en equipo y la atmósfera positiva que reina en el teatro.

Contrasta este ambiente con la dinámica de una cocina o un set de televisión, resaltando el apoyo y la celebración de los pequeños logros. Betular se siente especialmente cuidado y guiado por sus compañeros, como Leo, quien interpreta a su esposo en la obra. Reconoce su condición de 'outsider' en el mundo del teatro y valora la bienvenida y el apoyo que ha recibido por parte de todo el elenco y el equipo de producción.

La idea de interpretar a Edna Turnblad surgió hace años, durante una conversación casual con Fernando Dente. Inicialmente, Betular se mostró escéptico, pero la insistencia del director y su observación sobre la presencia escénica del chef lo convencieron de aceptar el desafío. Desde septiembre, Betular se ha dedicado por completo a este proyecto, estudiando canto, baile y actuación. Admite que el canto fue el aspecto más desafiante, superando su miedo a abrir la boca y descubrir su potencial vocal.

Ahora, se encuentra en la etapa final de los ensayos, integrando todos los elementos del espectáculo, desde el maquillaje y el vestuario hasta el sonido y la iluminación. A pesar del cansancio físico y la necesidad de cuidar su voz, Betular se siente feliz y emocionado ante la perspectiva del estreno, evitando visualizar el momento para no abrumarse con la magnitud del evento.

El Teatro Coliseo, con sus 1800 localidades, es un escenario imponente, pero Betular confía en su preparación y en el apoyo de su equipo





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