Dalia Gutmann revela cómo superó una crisis de pareja con Sebastián Wainraich tras 25 años juntos

La humorista Dalia Gutmann habló abiertamente sobre un período de desgaste en su relación con Sebastián Wainraich, destacando que la crisis les permitió replantearse su vínculo y fortalecerlo. Confesó que, a pesar de la imagen de estabilidad, han enfrentado dudas comunes en relaciones largas.

Dalia Gutmann , conocida por su agudo humor y su franqueza, ha decidido compartir un aspecto íntimo de su vida personal: la superación de una crisis en su relación de 25 años con el también comediante Sebastián Wainraich . En una reciente entrevista, Gutmann abrió su corazón y detalló un período de desgaste que los llevó a ambos a cuestionar la dinámica de su pareja y a considerar un replanteamiento profundo de su vínculo.

Lejos de tratarse de un conflicto insuperable, la humorista explicó que esta etapa, aunque compleja, les brindó la oportunidad de revisar su relación desde una perspectiva renovada y más consciente, permitiéndoles reconstruirse sobre bases más sólidas. Durante su participación en el programa Puro Show, transmitido por El Trece, Dalia Gutmann hizo hincapié en que, a pesar de la imagen de solidez y estabilidad que a menudo proyectan como pareja ante el público, también han atravesado momentos de duda, tensión e incertidumbre. La conversación tomó un giro inesperado y ameno cuando el periodista Pampito recordó una anécdota del pasado, exclamando entre risas que él había sido quien había anunciado públicamente una crisis entre ellos. Gutmann confirmó este episodio, calificándolo como una separación de apenas un par de días, tras la cual retomaron su relación. Explicó que, si bien la información que poseía Pampito era cierta en el fondo, lo que realmente le sorprendió fue la fuente y la rapidez con la que se había enterado. Pampito, por su parte, relató cómo obtuvo la primicia mientras trabajaba en el programa de Susana Roccasalvo y confesó haber sentido una profunda incomodidad al reencontrarse con Sebastián Wainraich poco después. El conductor describió cómo intentó evitar el encuentro, retirándose del lugar durante una transmisión en vivo desde el Movistar Arena, motivado por una vergüenza personal de haber revelado algo que consideraba de índole privada y que no deseaba exponer. En este contexto de reflexión sobre la transparencia y la exposición mediática, Dalia Gutmann compartió una visión más amplia sobre la naturaleza de las relaciones de larga duración. Subrayó que es natural, después de tantos años juntos, que surjan preguntas sobre el camino recorrido, sobre si se están perdiendo otras experiencias vitales o si existiría una mayor plenitud en otras circunstancias. Estas dudas, según su testimonio, forman parte intrínseca de la evolución de una pareja que ha compartido gran parte de su vida, especialmente cuando ambos son figuras públicas y sus carreras se desarrollan en el competitivo mundo del espectáculo. La pareja, que inició su romance a principios de los 2000, ha sabido navegar estos desafíos, construyendo una sólida historia juntos a lo largo de más de 25 años, demostrando que las crisis, lejos de ser el final, pueden ser catalizadores para un crecimiento y una reconexión más profunda





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