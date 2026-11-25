El dólar alcanzó $1.600 con un avance del 4,5% mensual. Economistas de Quantum, C&T y CEDEAM debaten si este salto se trasladará a los precios y afectará la inflación de noviembre.

El tipo de cambio oficial experimentó un incremento del 4,5 por ciento durante el mes, ubicándose en un nuevo piso de $1.600. Este repunte ha generado tensión en los mercados financieros, ya que la velocidad del avance del billete verde supera notablemente el ritmo de la inflación esperada para el periodo.

Riesgo de pasaje a precios en productos

El Banco Central realizó el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) entre 45 economistas para medir la ansiedad del sector. Los analistas observan con preocupación el posible mecanismo de pass-through, que implica que el aumento cambiario se traslade directamente a los precios de productos y servicios en los próximos días.

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Aunque se considera que el dólar se acomodará acorde al resto de las variables económicas, la magnitud del impacto dependerá de la capacidad de absorción de la economía, que muestra señales de fatiga. La incertidumbre no solo apunta a dónde llegará el tipo de cambio, sino a su efecto secundario en la estructura de precios generalizada.

Posiciones de los principales economistas

Fernando Baer, economista jefe de Quantum, resume que el impacto acotado dependerá de la recuperación económica, aunque con ciertos límites. Camilo Tiscornia, director de C&T Asesores, sostiene que la reacción inicial de los comercios de remarcar precios por cobertura se ajusta posteriormente mediante otros mecanismos, evitando saltos descontrolados.

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Isaías Marini, economista de ONE618, coincide en que no se ve una aceleración inflacionaria inmediata, atribuyendo el fenómeno a un ajuste nominal tras la caída del tipo de cambio real. Marini destaca que el consumo interno estancado dificulta que el impacto se replique con fuerza en la demanda general.

Impacto real y proyecciones para el IPC

Los expertos estiman que la suba adicional de la inflación por esta escalada del dólar no generará un salto significativo en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre. Raúl Sánchez, del Centro De Estudios de Desarrollo Económico (CEDEAM), afirma que el Gobierno utiliza el tipo de cambio como ancla inflacionaria, pero advierte sobre sectores vulnerables como alimentos y energía.

La banda de flotación se actualiza diariamente en base a la inflación de dos meses atrás. Si el tipo de cambio aumenta sin acercarse al techo de la banda, el impacto será mínimo, aunque la industria y la construcción enfrentan desafíos de rentabilidad. Matías Fernández de Aurum Valores reflexiona sobre la posibilidad de que la actividad traiga precios valuados al dólar libre en el futuro.