Dólar se cotiza a 17.45 pesos en apertura de mercados; registra leve baja

El dólar estadounidense inicia la sesión del 1 de mayo de 2026 con una cotización de 17.45 pesos mexicanos, mostrando una ligera disminución del 0.08% respecto al día anterior. Análisis de la volatilidad, tendencias a corto y largo plazo, y recomendaciones para la compra y venta de divisas.

La cotización del dólar estadounidense frente al peso mexicano al inicio de la sesión de mercados del viernes 1 de mayo de 2026 se establece en 17.45 pesos mexicanos.

Esta cifra refleja una disminución del 0.08% en comparación con el precio registrado el día anterior. El jueves, el dólar experimentó una fluctuación diaria que osciló entre un máximo de 17.49 pesos y un mínimo de 17.45 pesos. A pesar de esta ligera caída diaria, el dólar ha mostrado un incremento semanal del 0.39%.

Sin embargo, si observamos el panorama a largo plazo, durante el último año, la moneda estadounidense ha registrado una caída acumulada del 9.20%, lo que sugiere una tendencia general a la baja, aunque con repuntes ocasionales como el observado en la semana actual. En los últimos diez días, la cotización del dólar ha sido notablemente volátil. Inicialmente, experimentó una caída, seguida de tres días consecutivos de alzas.

Posteriormente, se registraron dos jornadas de descenso, seguidas de dos nuevas subidas y, finalmente, dos días de baja. El resultado neto de esta fluctuación es neutral, pero la tendencia actual se inclina hacia la baja, sin que se hayan registrado días de estabilidad o cotización plana.

A lo largo de los últimos doce meses, el dólar ha alcanzado un valor máximo de 18.1 pesos mexicanos, mientras que su valor mínimo se situó en 17.1 pesos mexicanos, según los datos más recientes disponibles. La volatilidad económica del dólar en la última semana se ha situado en el 6.16%, lo que indica un comportamiento relativamente estable en comparación con la volatilidad anual, que se encuentra en el 8.71%.

A pesar de la volatilidad observada, la cotización del dólar ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, superando su valor de hace dos días, lo que sugiere una posible mejora en su cotización. Esta tendencia podría indicar que la moneda estadounidense podría continuar fortaleciéndose si las condiciones económicas globales y nacionales se mantienen favorables.

No obstante, es crucial monitorear de cerca las fluctuaciones del mercado para anticipar posibles cambios y ajustar las estrategias financieras en consecuencia. La incertidumbre económica global y las políticas monetarias de los bancos centrales, tanto en México como en Estados Unidos, son factores clave que podrían influir en la cotización del dólar en el futuro cercano. Para aquellos individuos o empresas que necesiten comprar o vender dólares estadounidenses, es fundamental evitar posibles fraudes y recurrir a canales seguros y autorizados.

Se recomienda encarecidamente realizar estas operaciones a través de sucursales bancarias, casas de cambio debidamente autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, o a través de la adquisición de Activos ETFs (Exchange-Traded Funds). Los ETFs ofrecen una alternativa interesante, ya que permiten adquirir acciones cotizadas en dólares que replican el valor de la divisa en relación con el peso mexicano, lo que equivale a comprar la moneda física sin necesidad de poseerla directamente.

Sin embargo, para operar con ETFs de manera efectiva, es aconsejable buscar el asesoramiento de especialistas en casas de bolsa que puedan brindar orientación sobre las mejores estrategias de inversión. En cuanto a la actualización de billetes de dólar deteriorados o antiguos, el Banco Central de México (Banxico) informa en su sitio web que no realiza esta operación directamente.

En su lugar, se recomienda acudir a una casa de cambio autorizada para consultar sobre la admisibilidad de los billetes en cuestión. Adicionalmente, Banxico sugiere consultar la validez de los billetes o monedas en la página web de La Oficina de Grabado e Impresión de Estados Unidos, donde se puede verificar su autenticidad y estado legal.

La transparencia y la seguridad en las transacciones de divisas son esenciales para proteger los intereses de los usuarios y mantener la estabilidad del mercado cambiario





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