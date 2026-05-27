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Dólar oficial y dólar blue en Argentina: Cotizaciones para este miércoles 27 de mayo

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Dólar oficial y dólar blue en Argentina: Cotizaciones para este miércoles 27 de mayo
Dólar OficialDólar BlueBanco Central
📆5/27/2026 12:41 PM
📰LANACION
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El Banco Central de la República Argentina (BCRA) publicó la cotización del dólar oficial para este miércoles 27 de mayo. La divisa oficial cerró a $1430 para la venta durante la jornada de ayer, mientras que el dólar blue se ubicó en $1435 para esa operación.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) publicó la cotización del dólar oficial para este miércoles 27 de mayo. La divisa oficial cerró a $1430 para la venta durante la jornada de ayer, mientras que el dólar blue se ubicó en $1435 para esa operación.

Este ingreso se debe a la venta de US$1000 millones por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI), que se suma a la ya habitual compra diaria vía intervenciones sobre la plaza cambiaria local y a la revalorización de algunos activos que el BCRA tiene en cartera. Estos ingresos han impulsado las reservas totales del BCRA, que luego de haber cerrado el viernes en US$46.803 millones, ahora se encuentran en una posición más sólida.

El dólar oficial cerró a $1380 para la compra y $1430 para la venta, mientras que el dólar blue se ubicó en $1435 para la venta. Este aumento en la cotización del dólar oficial se debe a la mayor demanda de la divisa en el mercado local. A pesar de que el dólar oficial ha aumentado en cotización, la economía argentina sigue siendo heterogénea, con algunos sectores que enfrentan dificultades para acceder a la divisa.

La comunidad mormón en Argentina también ha crecido en el país, y sus creencias se han vuelto más conocidas. La comunidad se basa en la revelación divina y la entrevista de dignidad, que es una práctica que permite a los miembros de la comunidad conectarse con Dios y obtener orientación en sus vidas

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