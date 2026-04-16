Dólar Oficial y Blue: Tasas de Cambio y Movimientos del Mercado Cambiario Argentino

Análisis detallado de la cotización del dólar oficial y el dólar blue en Argentina para el jueves 16 de abril. Se aborda la estabilidad del dólar oficial, su relación con la inflación y las bandas cambiarias, el desempeño del dólar tarjeta, la evolución del dólar informal, las compras de divisas del Banco Central y la acumulación de reservas. Se incluye el dato de inflación de marzo de 2026 y las declaraciones del ministro de Economía.

El dólar oficial hoy, jueves 16 de abril, se mantiene sin variaciones en las pantallas del Banco Nación, cotizando a $1335 para la compra y $1385 para la venta. Con esta cifra, la divisa se sitúa $20 por debajo de su valor de cierre en marzo y $95 por debajo de su cotización al finalizar 2025 ($1480). En el mercado mayorista, el dólar se negocia a $1332,30 la compra y $1382,20 la venta, manteniéndose alejado del límite superior de la banda cambiaria establecida por el Banco Central (BCRA) en $1679,05.

Es importante destacar que, por disposición gubernamental, desde principios de 2026 las bandas de fluctuación de la divisa oficial se ajustarán en función del último dato de inflación publicado. En lugar del 1% mensual que se venía aplicando desde 2025, tras el levantamiento del cepo, durante abril los topes se actualizarán considerando el 2,9% correspondiente al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de febrero de 2026. Por otro lado, el dólar tarjeta, aplicable a servicios digitales y turismo, opera a $1800,50, consolidándose como la opción más costosa del mercado debido a la adición de percepciones. Paralelamente, el dólar blue este jueves 16 de abril se ofrece a $1390 para la compra y $1410 para la venta.

Desde el inicio del año, el dólar informal ha experimentado una disminución de $120, contrastando con los $1530 a los que cerraba la venta. En consecuencia, la brecha entre el dólar oficial y el informal se reduce al 1,80%. En paralelo, el Banco Central (BCRA) prosigue con su estrategia de acumulación de reservas, anunciada a fines del año pasado. El martes, la entidad adquirió u$s185 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

Desde el inicio de este programa de compra de divisas, el BCRA ha acumulado un total de u$s5947 millones en 54 ruedas consecutivas. Como resultado de estas operaciones, las reservas internacionales del país ascendieron a u$s45.873 millones. El dólar oficial, a la hora del cierre de esta información este jueves 16 de abril, se cotiza a $1385 para la venta. Los valores detallados por entidad bancaria son los siguientes:

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) difundió el martes el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de marzo de 2026, registrando una inflación del 3,4% y acumulando un 32,6% interanual. El ministro Luis Caputo explicó que los datos de marzo reflejaron un impacto considerable de la situación geopolítica en Medio Oriente, similar a lo observado en otras economías. Adicionalmente, la economía sigue inmersa en un proceso de ajuste de precios relativos, lo cual se evidenció principalmente en los sectores de servicios regulados y en la categoría de Carnes y Derivados. Para una lectura completa de este análisis, consulte el enlace proporcionado





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