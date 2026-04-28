Dólar oficial y blue: cotizaciones y tendencias en el mercado cambiario argentino

El dólar oficial sube en abril, pero sigue por debajo de su valor en 2025. El BCRA acumula reservas mientras el mercado financiero ajusta estrategias de inversión.

El dólar oficial inicia este martes 28 de abril con una cotización de $1390 para la compra y $1440 para la venta en las pantallas del Banco Nación, consolidando su tendencia alcista tras sumar $30 en la semana anterior.

En lo que va de abril, la divisa acumula un aumento de $35, habiendo cerrado marzo a $1405. Sin embargo, su valor sigue $40 por debajo del cierre de 2025, cuando se ubicó en $1480.

Por otro lado, el dólar mayorista se negocia a $1387,20 para la compra y $1437,10 para la venta, aún lejos del límite superior de la banda cambiaria que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) estableció hoy en $1698,36. Desde el inicio de 2026, las bandas de fluctuación del dólar oficial se ajustan al ritmo de la inflación, reemplazando el 1% mensual que se aplicaba desde 2025.

En abril, los topes se actualizan según el 2,9% del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de febrero 2026. Mientras tanto, el dólar tarjeta para servicios digitales y turismo se mantiene en $1872, siendo la cotización más alta del mercado debido a los impuestos y percepciones aplicados.

En el mercado paralelo, el dólar blue cotiza hoy a $1410 para la compra y $1430 para la venta, acumulando una baja de $100 desde el inicio del año, cuando se vendía a $1530. La brecha entre el dólar oficial y el informal se reduce a -0,69%. El BCRA, por su parte, continúa con su programa de acumulación de reservas, comprando dólares en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

Solo el viernes pasado, la entidad adquirió u$s 54 millones, sumando u$s 7044 millones en 63 ruedas consecutivas. Las reservas totales ascienden a u$s 46.088 millones. En el ámbito financiero, el primer gran movimiento del año comienza a mostrar signos de agotamiento. Las estrategias de carry trade con bonos ajustados por CER, que habían generado retornos cercanos al 18% en dólares desde febrero, están entrando en una fase de desarme.

Este cambio refleja una reorientación del mercado hacia bonos en moneda dura, según analistas. Para más detalles, se puede acceder a la nota completa a través de este enlace





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