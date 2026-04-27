Dólar oficial y blue: cotizaciones y tendencias en el mercado cambiario argentino

El dólar oficial sube tras una tendencia bajista, mientras el blue se estabiliza. El BCRA acumula reservas y el mercado financiero muestra cambios en las estrategias de inversión.

El dólar oficial inició la jornada del lunes 27 de abril con una cotización de $1370 para la compra y $1420 para la venta en las pantallas del Banco Nación.

Tras una década de tendencia bajista, la divisa experimentó un repunte en los últimos días, cerrando la semana pasada con un aumento de $30 respecto al valor de cierre de marzo. Sin embargo, aún se mantiene $60 por debajo del nivel en el que cerró el año 2025 ($1480).

Por otro lado, el dólar mayorista se ubica en $1367,30 para la compra y $1417,20 para la venta, lejos del tope de la banda cambiaria establecido por el BCRA en $1693,51. Desde el inicio de 2026, el Gobierno decidió actualizar las bandas de fluctuación del dólar oficial al ritmo de la inflación, en lugar del 1% mensual que se aplicaba desde 2025. Esto significa que en abril los topes se ajustarán según el 2,9% del IPC de febrero 2026.

En el mercado informal, el dólar blue se mantiene estable en $1400 para la compra y $1420 para la venta, acumulando una baja de $90 desde el inicio del año. La brecha entre el dólar oficial y el paralelo vuelve a ser nula. Mientras tanto, el Banco Central (BCRA) continúa con su plan de acumulación de reservas, comprando dólares en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

Solo el viernes pasado, la entidad adquirió u$s80 millones, sumando un total de u$s6990 millones en 62 ruedas consecutivas. Las reservas cerraron en u$s46.184 millones. En el ámbito financiero, el primer gran trade del año comienza a mostrar señales de agotamiento. Las estrategias de carry trade con bonos ajustados por CER, que acumularon retornos cercanos al 18% en dólares desde febrero, entran en una fase de desarme.

Este movimiento refleja un cambio en la percepción del mercado, que ahora se inclina hacia bonos en moneda dura. El dólar oficial hoy lunes 27 de abril opera a $1420 para la venta, con variaciones en los precios según cada banco. Los analistas señalan que el mercado está en un momento de transición, donde las expectativas de inflación y las políticas monetarias del BCRA juegan un papel clave en la evolución de la divisa





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