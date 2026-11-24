El dólar oficial acumula una suba de 4% en el mes y el riesgo país alcanzó 1.110 puntos básicos. Economistas atribuyen el movimiento a la recesión técnica y a las dudas sobre la deuda de 2027.

El dólar oficial en Argentina escala hasta 4% en el mes y los bonos y acciones registran subas de hasta 9% en el mercado bursátil. La cotización minorista alcanzó los $1.615 y el dólar MEP llegó a los $1.700, un nivel que comienza a preocupar a los operadores por la tendencia alcista y por la mayor amplitud de la brecha cambiaria, más que por el valor nominal en sí.

El dólar mayorista cerró el martes en $1.593, con un incremento de 0,8% en el día y un acumulado de 3,8% en todo noviembre. Al mismo tiempo, el riesgo país subió hasta los 1.110 puntos básicos, en un contexto de presión creciente sobre los activos argentinos.

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Factores locales e internacionales que presionan el dólar

La suba del dólar responde a una combinación de factores internos y externos. En el frente local, el deterioro de la actividad económica y las dudas sobre la capacidad del Gobierno para sostener el equilibrio fiscal alimentan la incertidumbre del mercado.

Entre los factores externos, los economistas consultados señalan las expectativas de una eventual suba de tasas de la Reserva Federal (Fed). Según explicaron, esa medida podría favorecer el flujo de capitales hacia activos estadounidenses más seguros y rentables, lo que encarecería el financiamiento para los mercados emergentes.

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Otro punto clave es la depreciación del real brasileño. Esa caída resta competitividad relativa a la Argentina y genera presión sobre el tipo de cambio local. En ese sentido, el tipo de cambio real multilateral argentino cayó 4% en los últimos 30 días, mientras que el bilateral con Brasil retrocedió 14%.

Qué dicen los economistas sobre la evolución del dólar

Gustavo Neffa, economista y director de Research for Traders (RfT), anticipó que los mercados seguirán inestables y erráticos. Según su lectura, el peso estaría formando un piso en su valor y desde allí podría subir, por lo que no le extrañaría que el dólar llegue a $1.700 a fin de año. Neffa atribuyó ese escenario a la evolución de los mercados internacionales, que repercuten sobre lo doméstico.

Esteban Castro, economista y CEO de Inv.est, coincidió en que el mercado procesa varios factores al mismo tiempo. Según explicó, la combinación de esos elementos aumentó la demanda de cobertura, corrigió el precio de los bonos y elevó el riesgo país. Castro también sostuvo que los fundamentos actuales, como el superávit comercial y fiscal y las reservas netas positivas del Banco Central, deberían funcionar como un límite frente a escenarios de mayor tensión, por lo que no proyecta una suba indefinida del dólar.

Por su parte, Marini señaló que en el último mes el mercado venía de una situación atípica, con una prima de riesgo de los bonos locales que se amplió considerablemente mientras el tipo de cambio se mantenía estable. Según su análisis, esa relación empezó a corregirse en los últimos días. Marini sostuvo que buena parte de la presión sobre los bonos se explica por un empeoramiento del contexto internacional, con un efecto amplificado por las preocupaciones sobre las posibilidades de reelección del oficialismo.

Recesión técnica y deuda de 2027 en el centro de la tensión

La publicación del INDEC del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), realizada el martes, confirmó que la economía acumula dos trimestres consecutivos en caída, lo que configura una recesión técnica. En cifras, el EMAE mostró una mejora de 1,1% en octubre frente al mes anterior, pero ese avance no alcanzó para revertir la caída del trimestre.

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La economista Natalia Motyl advirtió que la entrada en recesión técnica profundiza las dudas sobre la capacidad del Gobierno para sostener el equilibrio fiscal y afrontar sus compromisos de deuda en el mediano plazo. Según explicó, una economía que se contrae debilita la recaudación tributaria y aumenta la percepción de riesgo de incumplimiento, lo que se traduce en mayores presiones sobre el riesgo país.

Raúl Sánchez, economista y director del Centro de Estudios de Desarrollo Económico de la UBA (CEDEAM), describió el panorama con dureza. Según su visión, el año 2026 queda como un período de actividad económica con tendencia ciclo de 0%, inflación por encima del 30% anual y sin señales firmes de contar con los fondos necesarios para afrontar los pagos de deuda de 2027.

Las cifras sobre los vencimientos de 2027 no coinciden en el análisis. Por un lado, el Gobierno debe cancelar u$s29.000 millones en ese año, según el dato citado por el artículo. Por otro lado, Sánchez mencionó más de u$s27.000 millones como el monto que todavía no tiene asegurado.

Impacto para ahorristas y perspectivas políticas

Para los ahorristas, la combinación de dólar en alza y tasas en pesos elevadas modifica las decisiones de inversión. Motyl explicó que esa situación reduce el atractivo de permanecer posicionados en moneda local, lo que genera mayor demanda de dólares y más presión al alza sobre el precio de la divisa.

Castro vinculó además la volatilidad con el escenario político de la región. Según señaló, la incertidumbre sobre la carrera presidencial de 2027 y el caso de Flávio Bolsonaro en Brasil son dos factores que impactan sobre el mercado. En conjunto, esos acontecimientos introdujeron dudas sobre la continuidad del actual esquema político y económico en la región y, particularmente, en Argentina después de 2027.