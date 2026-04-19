Dólar Oficial Sigue en Caída Libre: El Banco Central Acumula Millones y el Blue Se Mantiene Cerca

Este domingo 19 de abril, el dólar oficial registra una nueva baja y se vende a $1390, mientras el mercado se preocupa por su piso. El Banco Central continúa su racha compradora de divisas, sumando más de u$s 6200 millones. El dólar blue, por su parte, se ofrece a $1410.

El valor del dólar oficial este domingo 19 de abril se posiciona en $1340 para la compra y $1390 para la venta, según se observa en las pantallas del Banco Nación. Esta cotización representa una disminución de $15 respecto al cierre de marzo, y se mantiene $90 por debajo del valor registrado al finalizar el año 2025, que fue de $1480.

En el mercado mayorista, la divisa se cotiza a $1355,50 para la compra y $1364,50 para la venta, distanciándose significativamente del límite superior de la banda cambiaria establecida por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) en $1682,25. Una modificación clave en la política cambiaria, impulsada por el Gobierno, establece que a partir del inicio de 2026, las bandas de fluctuación del dólar oficial se ajustarán en sintonía con el último dato de inflación publicado. Esto supone un cambio respecto al ajuste mensual del 1% que se aplicaba desde 2025, tras el levantamiento del cepo. En abril, los límites superiores se recalcularán considerando el 2,9% correspondiente al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de febrero de 2026. Paralelamente, el dólar tarjeta, aplicado a servicios digitales y turismo, alcanza los $1807, consolidándose como la opción más costosa debido a la adición de percepciones impositivas. Por otro lado, el dólar blue, en esta jornada de domingo 19 de abril, se ofrece a $1390 para la compra y $1410 para la venta. Desde que comenzó el año, el mercado informal ha experimentado una baja acumulada de $120, partiendo de una cotización de $1530 para la venta. La brecha entre el tipo de cambio oficial y el informal se sitúa actualmente en un 1,43%. En este escenario, el Banco Central (BCRA) mantiene su estrategia de adquisición de divisas como parte del plan de fortalecimiento de reservas anunciado a fines del año pasado. El viernes, la entidad compró u$s 95 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), elevando el total acumulado de compras a u$s 6245 millones en 57 ruedas consecutivas. Como resultado de estas operaciones, las reservas internacionales cerraron el día en u$s 45.791 millones. El dólar oficial, en este domingo 19 de abril, se cotiza a $1390 para la venta. Los precios por entidad bancaria varían. En un contexto marcado por el ingreso de divisas provenientes de la cosecha gruesa y las continuas compras de reservas por parte del Banco Central, la cotización del dólar sigue descendiendo. Incluso tras la publicación de los índices de inflación, el mercado observa con preocupación la posibilidad de que la divisa alcance un punto mínimo de soporte. La nota completa con información detallada está disponible en el siguiente enlace





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