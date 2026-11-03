Dólar oficial hoy 3 de noviembre: cotización máxima y cierre de brecha cambiaria

El dólar oficial hoy 3 de noviembre alcanza $ 1565 de venta, igualando al blue. El BCRA no compró dólares en el MULC y acumula $ 1395 millones en octubre.

El dólar oficial registró una cotización de $ 1565 para la venta el martes 3 de noviembre, consolidando un nivel histórico dentro del Mercado Único y Libre de Cambios ( MULC). Este valor representa el punto más alto alcanzado por la divisa en la primera jornada del mes, marcando un ritmo de escalada continua desde los cierre de octubre. La unidad de cambio oficial superó en $ 85 al valor registrado al finalizar 2025, el cual fue de $ 1480, evidenciando una presión alcista sostenida en el mercado financiero.

Mecanismo de actualización cambiaria por inflación

La autoridad monetaria ajustó las reglas de fluctuación para noviembre, alineando el tope de la banda cambiaria con la tasa de inflación más reciente en lugar de la regla mensual fija. Desde el inicio de 2026, el Gobierno determinó que el ritmo de actualización se basa en el último dato del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que fue de 1,9% correspondiente al mes de septiembre. Este ajuste supera la tasa mensual del 1% que se aplicó durante todo 2025, permitiendo una mayor variabilidad en los topes de compra y venta que el Banco Central fija diariamente.

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Posiciones de actores y divergencias en el mercado

El dólar mayorista se ubicó en $ 1561,90 para la venta, manteniéndose lejos del tope superior de la banda cambiaria establecido en $ 1954,48 para este día. Por su parte, el dólar blue operó en $ 1545 para la compra y $ 1565 para la venta, igualando exactamente la cotización del oficial y eliminando la brecha entre ambas monedas. El paralelo culminó octubre con una suba de $ 5 (0,3%) respecto a los $ 1560 de septiembre, ubicándose $ 35 por encima del nivel de inicio de 2026, que fue de $ 1530.

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Impacto en el consumidor y precios especiales

Para los consumidores que utilizan tarjetas bancarias para servicios digitales y turismo, el tipo de cambio alcanzó los $ 2034,50, consolidándose como la cotización más elevada en la plaza. Este premium se debe a la aplicación de percepciones impositivas adicionales que encarecen la operación respecto a la cotización libre. Mientras el mercado oficial y paralelo convergían, el mercado financiero operaba con un diferencial nulo entre las cotizaciones, aunque la divisa oficial había cerrado octubre con un incremento de $ 20 (1,3%) sobre el valor de cierre de septiembre, que fue de $ 1540.

Desempeño de reservas y intervenciones del BCRA

El Banco Central no registró operaciones de compra de dólares durante la jornada del lunes en el MULC, deteniendo su intervención directa en este momento del ciclo. A lo largo de octubre, la institución acumuló compras por un valor de u$s 1395 millones, una cifra que superó significativamente la actividad de los dos meses anteriores. Este volumen de ventas del sector privado contribuyó a que las reservas internacionales totales se posicionaran en u$s 50.441 millones, proporcionando un colchón de liquidez externa pese a la presión cambiaria.