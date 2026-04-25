Dólar oficial: cotización al 25 de abril y análisis del mercado cambiario

El dólar oficial cotiza a $1420 para la venta en el Banco Nación, mostrando un aumento semanal. Se analiza la situación del dólar blue, el dólar tarjeta y la política de acumulación de reservas del BCRA, además de un fenómeno de 'short squeeze' en Wall Street.

El valor del dólar oficial en Argentina, al cierre de la jornada del sábado 25 de abril, se establece en 1370 pesos para la compra y 1420 pesos para la venta, según las cotizaciones exhibidas en las pantallas del Banco Nación.

Esta cifra marca un cambio en la tendencia observada en los últimos diez días, cuando la divisa había alcanzado un punto más bajo de 1380 pesos. El cierre de la semana se caracteriza por un incremento de 30 pesos en el tipo de cambio, superando en 15 pesos el valor registrado al finalizar el mes de marzo.

Sin embargo, es importante destacar que el dólar oficial se mantiene aún 60 pesos por debajo de la cotización que presentaba al concluir el año 2025, cuando se situaba en 1480 pesos. En el mercado mayorista, el dólar se cotiza a 1367,30 pesos para la compra y 1417,20 pesos para la venta, manteniendo una distancia considerable del límite superior de la banda cambiaria establecida por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), que actualmente se fija en 1693,51 pesos.

Una decisión gubernamental implementada a principios de 2026 establece que las bandas de fluctuación de la divisa oficial se ajustarán al ritmo de la inflación más reciente. De esta manera, en lugar del ajuste mensual del 1% que se había aplicado desde 2025, tras la eliminación del cepo cambiario, durante el mes de abril los límites se actualizarán considerando el 2,9% correspondiente al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de febrero de 2026.

El dólar tarjeta, utilizado para servicios digitales y turismo, se ofrece a 1846 pesos, consolidándose como la opción más costosa del mercado debido a la aplicación de percepciones adicionales. Paralelamente, el dólar blue, en la jornada del sábado 25 de abril, se mantiene estable en 1400 pesos para la compra y 1420 pesos para la venta.

Desde el inicio del año, el mercado paralelo ha experimentado una disminución de 90 pesos, en comparación con los 1530 pesos para la venta observados anteriormente. Esta situación ha resultado en la virtual desaparición de la brecha entre el tipo de cambio oficial y el informal. El Banco Central continúa con su política de adquisición de dólares como parte del plan de acumulación de reservas anunciado a finales del año pasado.

En este contexto, el viernes, la entidad adquirió 80 millones de dólares en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). En total, desde el inicio del programa de compra de divisas, el Banco Central ha acumulado compras por 6990 millones de dólares en 62 ruedas consecutivas. Como resultado, las reservas internacionales del país se elevan a 46.184 millones de dólares. El dólar oficial, por lo tanto, opera actualmente a 1420 pesos para la venta.

Además de la situación cambiaria en Argentina, se destaca la atención de los inversores en Wall Street hacia una compañía que está experimentando un fenómeno conocido como “short squeeze”. Este fenómeno ocurre cuando una acción con un alto volumen de posiciones cortas experimenta un aumento repentino en su precio, obligando a los vendedores en corto a recomprar acciones para limitar sus pérdidas, lo que a su vez incrementa la presión compradora y eleva aún más el precio.

En este caso, la empresa en cuestión, Avis Budget, la compañía global de alquiler de automóviles, ha visto su valor aumentar en más del 500% en el año y superar el 700% en los últimos 12 meses. Su Cedear, por su parte, se ha multiplicado por diez en el mismo período. Esta situación subraya la volatilidad y las oportunidades que pueden surgir en los mercados financieros





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