Dólar oficial cierra abril sin cambios y el BCRA acumula u$s7380 millones en reservas

El dólar oficial termina la semana con una leve baja y se ubica en $1405 para la venta, mientras el BCRA continúa comprando divisas para acumular reservas. El dólar blue cae por tercera jornada consecutiva y la brecha con el oficial es casi nula. El mercado financiero muestra señales de agotamiento en el carry trade.

El dólar oficial cierra la semana con una leve baja y se ubica en $1355 para la compra y $1405 para la venta en el Banco Nación, según los datos registrados este viernes 1 de mayo.

Tras un comportamiento volátil en las jornadas previas, la divisa termina abril sin variaciones significativas respecto a marzo y se mantiene $75 por debajo del valor con el que cerró el año 2025 ($1480). Por otro lado, el dólar mayorista se cotiza en $1352,20 para la compra y $1402,10 para la venta, muy por debajo del límite superior de la banda cambiaria fijada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), que hoy se encuentra en $1703,22.

Desde el inicio de 2026, el Gobierno decidió que las bandas de fluctuación del dólar oficial se actualicen al ritmo de la inflación, en lugar del 1% mensual que se aplicaba desde 2025. Así, en abril, los topes se ajustan según el 2,9% del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de febrero 2026. Mientras tanto, el dólar tarjeta, utilizado para servicios digitales y turismo, opera en $1826,50, siendo el más caro del mercado debido a los impuestos y percepciones adicionales.

Por su parte, el dólar blue, que se negocia en el mercado informal, cotiza hoy en $1385 para la compra y $1405 para la venta, registrando una caída por tercera jornada consecutiva. Desde principios de año, el paralelo acumula una baja de $125 frente a los $1530 que marcaba a principios de 2026. Esto ha llevado a que la brecha entre el dólar oficial y el blue sea prácticamente nula.

En paralelo, el Banco Central continúa con su plan de acumulación de reservas, comprando dólares en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). Solo este jueves, la entidad adquirió u$s207 millones, sumando un total de u$s7380 millones en 66 ruedas consecutivas desde el inicio del programa. Con estas operaciones, las reservas internacionales del BCRA alcanzan u$s44.483 millones.

El dólar oficial hoy viernes 1 de mayo se ubica en $1405 para la venta, mientras que los precios varían según cada entidad bancaria. Además, el mercado financiero comienza a mostrar señales de agotamiento en el carry trade, una estrategia de inversión que ha generado retornos cercanos al 18% en dólares desde febrero, utilizando bonos ajustados por CER.

Los operadores están desarmando estas posiciones y rotando hacia bonos en moneda dura, lo que refleja un cambio en la percepción del mercado





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