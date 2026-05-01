Dólar oficial cierra abril sin cambios y el BCRA acumula u$s7380 millones en reservas

El dólar oficial termina la semana con una leve baja y se ubica en $1405 para la venta, mientras el BCRA continúa comprando divisas para acumular reservas. El dólar blue cae por tercera jornada consecutiva y la brecha con el oficial es casi nula. El mercado financiero muestra señales de agotamiento en el carry trade.
El dólar oficial cierra la semana con una leve baja y se ubica en $1355 para la compra y $1405 para la venta en el Banco Nación, según los datos registrados este viernes 1 de mayo.
Tras un comportamiento volátil en las jornadas previas, la divisa termina abril sin variaciones significativas respecto a marzo y se mantiene $75 por debajo del valor con el que cerró el año 2025 ($1480). Por otro lado, el dólar mayorista se cotiza en $1352,20 para la compra y $1402,10 para la venta, muy por debajo del límite superior de la banda cambiaria fijada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), que hoy se encuentra en $1703,22.
Desde el inicio de 2026, el Gobierno decidió que las bandas de fluctuación del dólar oficial se actualicen al ritmo de la inflación, en lugar del 1% mensual que se aplicaba desde 2025. Así, en abril, los topes se ajustan según el 2,9% del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de febrero 2026. Mientras tanto, el dólar tarjeta, utilizado para servicios digitales y turismo, opera en $1826,50, siendo el más caro del mercado debido a los impuestos y percepciones adicionales.
Por su parte, el dólar blue, que se negocia en el mercado informal, cotiza hoy en $1385 para la compra y $1405 para la venta, registrando una caída por tercera jornada consecutiva. Desde principios de año, el paralelo acumula una baja de $125 frente a los $1530 que marcaba a principios de 2026. Esto ha llevado a que la brecha entre el dólar oficial y el blue sea prácticamente nula.
En paralelo, el Banco Central continúa con su plan de acumulación de reservas, comprando dólares en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). Solo este jueves, la entidad adquirió u$s207 millones, sumando un total de u$s7380 millones en 66 ruedas consecutivas desde el inicio del programa. Con estas operaciones, las reservas internacionales del BCRA alcanzan u$s44.483 millones.
El dólar oficial hoy viernes 1 de mayo se ubica en $1405 para la venta, mientras que los precios varían según cada entidad bancaria. Además, el mercado financiero comienza a mostrar señales de agotamiento en el carry trade, una estrategia de inversión que ha generado retornos cercanos al 18% en dólares desde febrero, utilizando bonos ajustados por CER.
Los operadores están desarmando estas posiciones y rotando hacia bonos en moneda dura, lo que refleja un cambio en la percepción del mercado
Dólar Oficial BCRA Reservas Internacionales Dólar Blue Carry Trade
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Miguel Kiguel: “Es momento para que el BCRA compre dólares lo más agresivamente que pueda”Es economista graduado en la UBA, y completó su doctorado en la Universidad de Columbia (EE.UU.
Read more »
El presidente del BCRA asegura que la mora tocó su pico y el crédito empieza a recuperarseEl presidente del Banco Central, Santiago Bausili, dijo que los picos de morosidad ya se registraron —en enero, febrero o marzo, según el banco— y que los datos de abril anticipan mejoras; el BCRA compró US$6900 millones en el mercado desde principios de año pese a que las empresas extranjeras giraron dividendos por US$1300 millones, algo que no...
Read more »
El titular del BCRA aseguró que el dólar 'flota libremente' y la INFLACIÓN es temporalEquipo editorial de iProfesional, sitio de noticias sobre finanzas personales, economía, impuestos, tecnología y buenos negocios. Cómo cuidar tu dinero.
Read more »
El BCRA fortalece la protección a los usuarios de proveedores de servicios de pago y billeteras virtualesSe implementaron una serie de normas que refuerzan la protección de los usuarios de servicios digitales de pago.
Read more »
Plazo fijo: cuál es la tasa de interés banco por banco este jueves 30 de abrilEl Banco Central de la República Argentina (BCRA) permite a los ahorristas conocer el rendimiento de estos instrumentos de inversión en pesos con una tabla comparativa de tasas
Read more »
El BCRA compró u$s2.800 millones en abril y ya superó el 70% de la meta prevista para 2026Equipo editorial de iProfesional, sitio de noticias sobre finanzas personales, economía, impuestos, tecnología y buenos negocios. Cómo cuidar tu dinero.
Read more »