El mercado cambiario argentino muestra movimientos mixtos con el dólar oficial a la baja y el blue estable, en anticipación a la inflación de marzo. El Presidente cuestiona la cobertura mediática y defiende las políticas económicas.

El mercado cambiario argentino experimentó movimientos contrastantes este jueves, con el dólar oficial registrando una leve baja mientras que el blue se mantuvo estable. La jornada estuvo marcada por la expectativa ante la inminente publicación del Índice de Precios al Consumidor ( IPC ) correspondiente al mes de marzo, un indicador crucial para evaluar la evolución de la inflación.

Paralelamente, el Presidente de la Nación emitió declaraciones a través de la red social X, abordando la situación económica y cuestionando la cobertura mediática sobre el tema. \En cuanto a las cotizaciones, el dólar oficial, controlado por el Banco Central (BCRA), cerró la jornada a $1405 para la venta, lo que representa una disminución de cinco pesos respecto al día anterior. Por otro lado, el dólar blue, que opera en el mercado paralelo, mantuvo su valor en $1390 para la venta. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) tiene previsto dar a conocer el IPC de marzo el martes 14 de abril, un dato clave para entender la dinámica inflacionaria del país. Las proyecciones privadas sugieren que la inflación de marzo rondaría el 3%, una cifra similar a los registros de enero y febrero (2,9%). Esta persistencia inflacionaria se atribuye a factores como el ajuste estacional en sectores como la educación, el impacto de las tarifas de servicios públicos y el aumento de los combustibles, este último influenciado por el encarecimiento del petróleo debido a la situación geopolítica en Medio Oriente. Las otras cotizaciones, como el dólar mayorista ($1381), el dólar tarjeta ($1826,50), el MEP ($1420,86) y el CCL ($1477,36), también son relevantes para entender la complejidad del mercado cambiario. Es importante destacar la diferencia horaria en la publicación de los valores: el BCRA difunde la cotización oficial a partir de las 10 de la mañana, mientras que el valor del dólar blue se conoce entre las 11 y las 11:30 horas, determinado por las financieras y cuevas de la City porteña.\El Presidente, a través de sus declaraciones en X, expresó su crítica al periodismo, acusándolo de presentar una visión pesimista de la situación económica. Argumentó que el país se encuentra en una situación mejor que en 2023, señalando la supuesta disminución de la pobreza como evidencia. Si bien reconoció que la mejora económica no se distribuye de manera uniforme en la población, defendió las políticas implementadas, afirmando que el rumbo es el correcto y que cualquier cambio podría perjudicar los logros obtenidos. El Presidente enfatizó que, a pesar de los desafíos, la economía está mostrando signos de recuperación y que el gobierno mantiene su estrategia. En contraste con otras opciones, el mercado de criptomonedas, a través de plataformas exchange, ofrece la posibilidad de adquirir stablecoins, monedas estables que mantienen paridad con el dólar, operando de manera continua sin restricciones horarias ni de días festivos. La divisa minorista había cerrado el jueves 9 de abril a $1355 para la compra y a $1405 para la venta





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