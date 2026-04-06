Dólar Oficial Argentino: Resistencia a la Volatilidad y Perspectivas Positivas

El dólar oficial en Argentina muestra estabilidad a pesar de la volatilidad global. El Banco Central acumula reservas y se anticipa un impacto positivo de la cosecha en el mercado cambiario. Análisis de las bandas cambiarias, el ITCRM y las proyecciones para abril.

A pesar de la volatilidad observada en diversas variables financieras y cotizaciones, como el precio del petróleo influenciado por la guerra en Medio Oriente, el dólar oficial en Argentina se comporta de manera inusual, manteniéndose distante de la zona de intervención establecida por el Banco Central . El dólar mayorista, utilizado como referencia para el seguimiento de las bandas cambiarias, cerró el lunes en $1393, un 19,5% por debajo del techo, fijado en $1664,71 para el 6 de abril.

El Banco Central, implementando una estrategia iniciada en enero, ajusta las bandas diariamente en línea con la inflación, moviendo el techo y el piso en función del último dato de inflación del INDEC. Con la inflación de febrero, las bandas de flotación del dólar se actualizarán un 2,9% en abril, resultando en un límite máximo de $1703,22 y un piso de $818,72 para fines de abril. Esta situación coloca al dólar oficial por debajo de su valor a finales de febrero. Según estimaciones de Cohen, el tipo de cambio oficial experimentó una caída del 1,9% en marzo, acumulando una disminución del 5,3% en lo que va del año.\El Índice de Tipo de Cambio Multilateral (ITCRM) disminuyó un 4% en marzo, acumulando una pérdida del 9% desde diciembre de 2025, aunque aún se encuentra un 7% por encima del nivel de marzo del año anterior, según cálculos de Cohen. En este contexto, el Banco Central ha logrado mejorar su ritmo de compras en el mercado cambiario, acumulando más de US$4300 millones en lo que va del año, superando el 40% del objetivo de acumulación de reservas anunciado a principios de 2026. A pesar de este progreso, la entidad no ha podido retener todas las divisas debido a vencimientos de deuda, manteniendo las reservas netas en territorio negativo. Marzo finalizó con compras por US$1671 millones, con un promedio diario de US$84 millones, superior a los US$55 millones de enero y ligeramente inferior a los US$86 millones de febrero. PPI estimó que las reservas netas se situaban en -US$3147 millones al 30 de marzo, aunque las compras por US$216 millones en los dos días hábiles siguientes, la recomposición de la posición de oro del BCRA por US$503 millones y pagos del Tesoro por US$44 millones, las ubicarían en torno a -US$2500 millones.\De cara al futuro, se anticipa un aumento en las liquidaciones del sector agropecuario debido a la cosecha, lo que se espera que mantenga la estabilidad cambiaria y permita al Banco Central continuar con sus compras en el mercado. Abril se perfila como un mes crucial para evaluar la magnitud de las compras oficiales durante la cosecha gruesa. Adicionalmente, el Tesoro enfrenta vencimientos por solo US$316 millones, lo que favorecerá la acumulación de reservas netas. Con reservas netas cercanas a -US$2500 millones, no sería sorprendente que el BCRA se acercara a una posición de reservas neutral al final del mes. Los flujos de oferta, en principio, deberían contribuir a mantener la estabilidad del dólar oficial. En resumen, la situación actual del dólar oficial en Argentina presenta una dinámica peculiar, caracterizada por la estabilidad frente a la volatilidad global, el esfuerzo del Banco Central por acumular reservas y las expectativas de un impacto positivo de la cosecha en curso





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